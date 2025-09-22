Disney anuncia que "Jimmy Kimmel Live!" regresará esta semana

ABC anunció este lunes que restablecerá el programa nocturno de Jimmy Kimmel, tras las críticas por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, según ejecutivos de la cadena.

"Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de regresar el programa el martes", afirmó un comunicado de la cadena.

ESPECIAL / DISNEY

¿Qué sucedió?

ABC suspendió a Kimmel indefinidamente después de los comentarios que hizo en un monólogo sobre Kirk, quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre. Kimmel dijo que "muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk" y que "la pandilla MAGA" estaba "intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos".

Kimmel ha sido el anfitrión de Jimmy Kimmel Live! en ABC desde 2003 , y ha sido una figura destacada en la televisión y la comedia durante aún más tiempo. También es bien conocido como presentador, habiendo conducido los Premios de la Academia en cuatro ocasiones.

La reacción a los comentarios de Kimmel sobre Kirk fue rápida. Nexstar y Sinclair, dos de los mayores propietarios de televisoras afiliadas a ABC, dijeron que retirarían Jimmy Kimmel Live! de sus estaciones. Otros, incluidos varios compañeros comediantes, salieron en su defensa.

El presidente Donald Trump, uno de los objetivos frecuentes de Kimmel, publicó en redes sociales que la suspensión de Kimmel era "una gran noticia para Estados Unidos". También pidió que otros presentadores nocturnos fueran despedidos.

A Kimmel se le preguntó en una entrevista con Variety, durante el verano, si le preocupaba que la administración tomara medidas contra los comediantes. Expresó su preocupación de que una represión podría estar en camino.

"Bueno, tendrías que ser ingenuo para no preocuparte un poco", dijo. "Pero eso no puede cambiar lo que estás haciendo".

La suspensión de Kimmel llegó en un momento en que Trump y su administración han perseguido amenazas, demandas y presión del gobierno federal para tratar de ejercer más control sobre la industria de los medios. Trump ha llegado a acuerdos con ABC y CBS sobre su cobertura.

Trump también ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times. Los republicanos en el Congreso retiraron la financiación federal de NPR y PBS.

La suspensión también ocurrió en un momento en que el panorama nocturno está cambiando. CBS anunció la cancelación del programa de Stephen Colbert durante el verano.

El contrato de Kimmel con la cadena propiedad de The Walt Disney Co. estaba programado para expirar en mayo de 2026.

Cientos se pronuncian en defensa del presentador

Durante los últimos días, cientos de estrellas de Hollywood y Broadway, incluidos Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks, Meryl Streep, entre muchos otros, instaron a los estadounidenses a "luchar para defender y preservar nuestros derechos protegidos constitucionalmente" tras la suspensión de Jimmy Kimmel.

Más de 430 estrellas de cine, televisión y teatro, así como comediantes, directores y escritores, añadieron sus nombres a una carta abierta de la Unión Americana de Libertades Civiles ,que argumenta que es "un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación".

También, este lunes, The View, de ABC, opinó sobre la controversia después de no mencionarla durante dos episodios, tras la suspensión de Kimmel. La copresentadora, Whoopi Goldberg, abrió el programa diciendo: "Nadie nos silencia" y ella y sus compañeras condenaron la decisión de Disney.

Con información de AP.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL