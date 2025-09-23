Martes, 23 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Horóscopo hoy martes 23 de septiembre según Mhoni Vidente

De acuerdo con la vidente, tras los últimos movimientos energéticos, esta fecha marcará un punto decisivo para tomar determinaciones que influirán tanto en la vida laboral como en el plano sentimental

Por: Brenda Barragán

Mhoni hizo un llamado a prestar atención a la intuición y mantener una actitud abierta ante lo positivo, palabras que resuenan de manera especial en su audiencia en América Latina y Estados Unidos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Mhoni hizo un llamado a prestar atención a la intuición y mantener una actitud abierta ante lo positivo, palabras que resuenan de manera especial en su audiencia en América Latina y Estados Unidos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo correspondiente a este martes 23 de septiembre. Entre sus mensajes destacó la importancia de sostener diálogos más sinceros y reflexivos, el inicio de proyectos con futuro prometedor y la llegada de noticias positivas desde ámbitos inesperados.

LEE: Horóscopos de HOY 23 de septiembre | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo este martes 23 de septiembre

Aries

La jornada favorece la claridad en temas laborales y la capacidad de decidir con firmeza. En lo afectivo, una plática honesta reforzará vínculos. Mantente atento a cambios imprevistos y confía en tu intuición.

Tauro

La influencia de Libra impulsa el ámbito profesional y puede traer propuestas que fortalezcan tu economía. En cuestiones de pareja, evita la presión y permite que todo fluya. Una nueva conexión podría abrir caminos financieros.

Géminis

Mercurio potencia tu comunicación. Es un día ideal para aclarar malentendidos y aprovechar oportunidades de aprendizaje. Una coincidencia inesperada podría aportarte ideas útiles.

Cáncer

El entorno familiar cobra relevancia. Una charla pendiente traerá tranquilidad, y la ternura será indispensable en el amor. Es buen momento para reorganizar prioridades y buscar equilibrio en tu vida.

Leo

Con Venus en tu signo, brillas y llamas la atención. Es una jornada favorable para el romance y para impulsar tu lado creativo en el trabajo. Un reconocimiento inesperado te animará a seguir avanzando.

Virgo

Con Mercurio en tu signo, la claridad mental y la organización se intensifican. Excelente ocasión para planear y resolver pendientes. En lo emocional, la comunicación sincera hará la diferencia.

Libra

El Sol en tu signo te regala renovación y equilibrio. Es tiempo de establecer nuevos objetivos y abrirte a oportunidades que prometen estabilidad y prosperidad.

Escorpio

La reflexión marcará tu día. Buen momento para dedicar tiempo a lo espiritual o terapéutico. Una persona del pasado podría reaparecer, y una propuesta inesperada te llevará a analizar antes de decidir.

Sagitario

La amistad se fortalece y surgen posibles aliados. En lo sentimental, un encuentro inesperado traerá alegría. Acepta nuevas invitaciones con entusiasmo: podrían transformar tu rutina.

Capricornio

Tu esfuerzo empieza a dar frutos y podrías recibir reconocimiento. Escucha a alguien con experiencia que quiera aconsejarte y procura cuidar tu salud antes de seguir avanzando en tu carrera.

Acuario

Día favorable para ampliar horizontes mediante un viaje, estudios o proyectos creativos. La sinceridad en el amor será fundamental, y una noticia desde la distancia podría darte una nueva perspectiva.

LEE: Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte en la era de Libra

Piscis

Es tiempo de liberarte de cargas emocionales. Una conversación traerá alivio y tu intuición señalará oportunidades ocultas. Evita la impulsividad y presta atención a las señales que se presenten.

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones