Netflix es una de las plataformas de streaming más populares de todo el mundo gracias a su extenso catálogo de películas, series, documentales y contenido audiovisual que encanta a todo tipo de audiencias.Desde suspenso y terror hasta romance y drama, en Netflix puedes encontrar todo tipo de géneros que se adapten a tus gustos y preferencias, además de que constantemente actualiza su repertorio para mantenerse siempre a la vanguardia.Es por eso que a continuación te mostraremos todos los estrenos más esperados de la plataforma que se estrenarán esta semana, del 22 al 28 de septiembre.Esta serie explora la vida de un matrimonio que intenta restaurar la relación tras enfrentar una traición; sin embargo, la pareja recibe una visita inesperada que pone a prueba la estabilidad del hogar."La huésped" es un relato que explora el deseo, la venganza, verdades ocultas e intenciones sospechosas.Esta serie es el perfecto thriller psicológico para todos los amantes de los casos policiales.Incontrolables sigue la historia de un policía en un pequeño pueblo que empieza a sospechar que algo ocurre en una escuela local para adolescentes con problemas, y conforme avanza, se da cuenta de que nada es lo que parece.La trama sigue a los cuatro hijos de Benjamin Guinness, quienes, tras su muerte, heredan la más codiciada dinastía cervecera, que solo parece traerles una serie incansable de conflictos, secretos y traiciones familiares, a la par que deben mantener a flote el legado y la prosperidad del negocio. Arisu es un joven desempleado y obsesionado con los videojuegos que, por situaciones ajenas, se transporta a un Tokio alternativo y desolado, en el que, con las personas que encuentra en el camino, tiene que competir en una serie de juegos sádicos y de alto riesgo representados por las cartas de una baraja.La serie cuenta con dos temporadas previas y la tercera se estrenará en Netflix este 25 de septiembre.