Netflix es una de las plataformas de streaming más populares de todo el mundo gracias a su extenso catálogo de películas, series, documentales y contenido audiovisual que encanta a todo tipo de audiencias.

Desde suspenso y terror hasta romance y drama, en Netflix puedes encontrar todo tipo de géneros que se adapten a tus gustos y preferencias, además de que constantemente actualiza su repertorio para mantenerse siempre a la vanguardia.

Es por eso que a continuación te mostraremos todos los estrenos más esperados de la plataforma que se estrenarán esta semana , del 22 al 28 de septiembre.

La huésped - 24 de septiembre

Esta serie explora la vida de un matrimonio que intenta restaurar la relación tras enfrentar una traición; sin embargo, la pareja recibe una visita inesperada que pone a prueba la estabilidad del hogar.

"La huésped" es un relato que explora el deseo, la venganza, verdades ocultas e intenciones sospechosas.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Incontrolables - 25 de septiembre

Esta serie es el perfecto thriller psicológico para todos los amantes de los casos policiales.

Incontrolables sigue la historia de un policía en un pequeño pueblo que empieza a sospechar que algo ocurre en una escuela local para adolescentes con problemas, y conforme avanza, se da cuenta de que nada es lo que parece.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La casa Guinness – 25 de septiembre

La trama sigue a los cuatro hijos de Benjamin Guinness, quienes, tras su muerte, heredan la más codiciada dinastía cervecera, que solo parece traerles una serie incansable de conflictos, secretos y traiciones familiares, a la par que deben mantener a flote el legado y la prosperidad del negocio.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

También puedes leer: Adela Micha y El Temach discuten sobre feminismo y generan polémica

Alice in Borderland – 25 de septiembre

Arisu es un joven desempleado y obsesionado con los videojuegos que, por situaciones ajenas, se transporta a un Tokio alternativo y desolado, en el que, con las personas que encuentra en el camino, tiene que competir en una serie de juegos sádicos y de alto riesgo representados por las cartas de una baraja.

La serie cuenta con dos temporadas previas y la tercera se estrenará en Netflix este 25 de septiembre.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP