Disfruta de NewJeans en Apple Music con ESTA imperdible promoción

El grupo NewJeans (también referenciado como NJZ), es un aclamado girl group de K-Pop formado en 2022 por la discográfica ADOR, una subsidiaria de HYBE Corporation (la compañía detrás de BTS). NJZ ha redefinido el concepto de los girl groups con un estilo musical nostálgico y, por fortuna, su música se encuentra disponible en Apple Music.

El grupo está formado por:

Minji

Hanni

Danielle

Haerin

Hyein

Su concepto principal se inspira en la cultura Y2K (años 90 y principios de los 2000), fusionando el pop, el R&B y el dance-club. Su estrategia de debut innovadora, con el lanzamiento sorpresa del video musical de su sencillo "Attention", capturó rápidamente la atención global.

Con Apple Music disfruta más de NewJeans

NewJeans ha logrado un éxito masivo en un tiempo récord, rompiendo marcas con sencillos virales como "Hype Boy", "Ditto" y "Super Shy", y alcanzando la cima de las listas internacionales. Son reconocidas por su talento vocal, su coreografía fluida y su fuerte presencia en la moda, siendo embajadoras de varias marcas de lujo y lifestyle. Han sido nombradas el octavo artista con mejores ventas a nivel mundial en 2023 por la IFPI, consolidando su posición como líderes de la quinta generación del K-Pop.

La música de estas jóvenes artistas surcoeranas está disponible en Apple Music, la aplicación de reproducción de música y contenido audiovisual que cuenta con una atractiva promoción para que las y los usuarios puedan disfrutar de los éxitos del grupo. Con esta oportunidad, los nuevos usuarios con dispositivos elegibles pueden acceder a dos meses de plan individual por un costo accesible: 9 pesos mexicanos por cada uno. La oferta se encuentra disponible hasta el 6 de noviembre.

En la actualidad, Apple Music es una de las plataformas de música más relevantes, ofreciendo a sus más de 430 millones de usuarios un vasto catálogo de canciones, además de su alta calidad de sonido, superior a la de Spotify.

Entre otros beneficios, el plan individual de Apple Music permite el acceso a más de 100 millones de canciones —sin anuncios—, la posibilidad de descargar canciones sin conexión, audio espacial y Lossless, además de recomendaciones personalizadas.

La oferta de Apple Music está dirigida a México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Panamá. Aprovecha la oportunidad dando clic en el siguiente enlace.

*Oferta por tiempo limitado para nuevos suscriptores que canjeen en dispositivos elegibles. El plan se renueva automáticamente a $129/mes hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF