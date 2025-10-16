Tania Libertad celebra 45 años de canto, amor y libertad en México

La historia de Tania Libertad es también la historia de la canción latinoamericana. Nacida en Perú, pero adoptada por México desde hace más de cuatro décadas, esta artista se ha consolidado como una de las voces más emblemáticas e imprescindibles del bolero, la balada y la trova. Su nombre es sinónimo de sensibilidad, compromiso y un talento que trasciende fronteras y generaciones.

Este 2025, Tania Libertad celebra 45 años de carrera en México, país que la acogió y la vio crecer como artista, y al que ella ha regalado algunas de las interpretaciones más memorables de la música popular en español. Con más de 40 discos grabados, múltiples premios internacionales y el reconocimiento de crítica y público, la cantante sigue fiel a su esencia: cantar con el alma.

Como parte de estas celebraciones, la intérprete ofrecerá un concierto especial en Guadalajara, en el emblemático Teatro Diana, donde repasará los grandes momentos de su carrera, rendirá homenaje a sus influencias y compartirá con el público nuevas emociones desde el escenario.

"La mejor decisión de mi vida, sin lugar a dudas, fue venirme a vivir a México", comparte la gran Tania Libertad, en entrevista con EL INFORMADOR. "Nada más que yo venía con un proyecto específico. Empecé cantando, estuve cantando como seis años en un proyecto cultural, en el que ofrecía dos conciertos por día en escuelas, en reclusorios, en hospitales, en plazas públicas. Y yo era muy feliz. Quería quedarme ahí para siempre, pero me sorprendió el éxito de mi primer disco de boleros. Ahí arrancó una carrera que ha sido muy bonita para mí, la verdad. Y yo sabía que me iba a quedar aquí".

"Yo venía de ser una cantante muy popular en el Perú. No era conductora de televisión musical, no tenía discos en el primer lugar de ventas ni nada de eso, y no me gustaba esa situación. No me gustaba la popularidad. Nunca he podido ir de la mano con todo eso. Por eso, cuando me hablan de mi carrera y me hablan de éxito, yo prefiero hablar de trayectoria. Prefiero hablar de reconocimiento a logros musicales. Yo no buscaba el éxito, ni buscaba la fortuna ni nada de eso. Y se me dio solito, pues, se me dio solito".

Una leyenda de América Latina

A lo largo de su trayectoria, Tania Libertad ha navegado con maestría por diversos géneros: del bolero clásico que canta con alma y respeto, a la trova latinoamericana que interpreta con convicción y poesía; de la balada romántica que la acerca a públicos diversos, al repertorio afroperuano que rescata sus raíces. Su voz ha dado vida a las letras de autores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Armando Manzanero, Chabuca Granda o Joaquín Sabina, y ha compartido escenario con figuras como Plácido Domingo, Joan Manuel Serrat o Mercedes Sosa.

Pero además de su versatilidad musical, Libertad ha sido también una artista comprometida con causas sociales y políticas, convirtiéndose en una figura emblemática del canto con conciencia latinoamericana. Su nombre es, literalmente, un manifiesto artístico.

"Es increíble haber podido ser parte de un gran momento de América Latina desde que empecé a cantar y luego, ya en la universidad, ser parte de un movimiento como lo que se dio con la nueva canción y con la canción testimonial. Han cambiado tantos nombres que a mí no me gustan las etiquetas realmente. Ese tipo de géneros musicales no mueren y conectan con una raíz muy profunda y muy linda".

Tania Libertad celebrará sus 45 años en México en el Teatro Diana, este viernes 17 de octubre a las 9 de la noche. Boletos desde 488 pesos en taquillas del auditorio y Ticketmaster.

YC