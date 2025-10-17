Esta noche, el Atlético San Luis se enfrentará en calidad de anfitrión contra los Zorros del Atlas para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.El San Luis se encuentra en la posición número 15 de la tabla general con a penas 10 puntos acumulados, mientras que Atlas se encuentra 4 posiciones arriba y suma 13 puntos.Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:Basándome en las estadísticas disponibles de cara a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, el pronóstico es un partido muy parejo y con tendencia al empate o una ligera ventaja para Atlas.Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla, fuera de los puestos del Paly-In, lo que hace que este partido sea crucial.Aquí está el análisis estadístico clave:Considerando la mejor forma reciente de Atlas frente a la mala racha de Atlético San Luis, pero sumando el factor de la localía para San Luis y el historial de paridad entre ambos, el pronóstico más prudente es:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF