Esta noche, el Atlético San Luis se enfrentará en calidad de anfitrión contra los Zorros del Atlas para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El San Luis se encuentra en la posición número 15 de la tabla general con a penas 10 puntos acumulados, mientras que Atlas se encuentra 4 posiciones arriba y suma 13 puntos.

Atlas está muy cerca de colarse entre los 10 primeros lugares de la tabla de la Liga MX, pero eso no es una posibilidad muy prometedora para el Atleti. ESPECIAL / Liga MX

Lee también: Así ven en el Barcelona y Real Madrid el posible fichaje de Gilberto Mora

¿Quién ganará el partido entre San Luis y Atlas?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas disponibles de cara a la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, el pronóstico es un partido muy parejo y con tendencia al empate o una ligera ventaja para Atlas.

Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla, fuera de los puestos del Paly-In, lo que hace que este partido sea crucial.

Aquí está el análisis estadístico clave:

Indicador San Luis Atlas Análisis Racha reciente (Últimos 5 partidos) Una victoria, un empate y 3 derrotas. (Ha perdido 3 seguidos) 2 victorias, 2 empates y una derrota. (Mejor forma reciente) Atlas llega en mejor momento, con 2 victorias y un empate en sus últimos 3 partidos de Liga. San Luis tiene una racha negativa de 3 derrotas. Goles a favor 17 21 Atlas tiene una ofensiva más productiva. Goles en contra 20 27 San Luis tiene una defensa menos goleada, a pesar de su mala racha. Atlas es uno de los equipos más goleados del torneo.

Considerando la mejor forma reciente de Atlas frente a la mala racha de Atlético San Luis, pero sumando el factor de la localía para San Luis y el historial de paridad entre ambos, el pronóstico más prudente es:

Doble oportunidad : empate o victoria de Atlas que tiene mejor racha y solo necesita el empate para mantenerse arriba

: empate o victoria de Atlas que tiene mejor racha y solo necesita el empate para mantenerse arriba Resultado específico de alta probabilidad: empate, debido a un historial muy equilibrado

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF