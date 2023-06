Taylor Swift lanzará canción junto a Hayley Williams (de Paramore)

Recientemente fue anunciado el tracklist oficial de "Speak Now (Taylor's Version)", una regrabación de su álbum homónimo de 2010. Además de volver a grabar las canciones originales del álbum, Taylor Swift anunció el lanzamiento de 6 canciones extra, inéditas, que fueron escritas para la versión original de "Speak Now" pero no llegaron al corte final.

Entre las 6 canciones inéditas o "from the vault", se encuentran dos colaboraciones que han llamado la atención de los fanáticos y aumentado las expectativas sobre el álbum que será estrenado el próximo 7 de julio.

La próxima regrabación de Taylor Swift "Speak Now (Taylor's Version) incluye seis canciones inéditas y colaboraciones con Hayley Williams y Fall Out Boy. INSTAGRAM @TAYLORSWIFT

Hayley Williams

Hace algunos días ya se habían esparcido rumores sobre la posible colaboración de Hayley Williams en "Speak Now (Taylor's Version)", y Taylor Swift los confirmó cuando reveló el tracklist oficial del álbum.

La vigésima canción del álbum, que fue escrita por Taylor para el álbum de 2010 pero no llegó al corte final, se titula "Castles Crumbling", y es una colaboración con Hayley Williams.

Taylor Swift explicó que dedició invitar a colaborar a artistas que influenciaron en la creación del álbum de 2010, el cual tiene vibras pop rock y hace uso de guitarras eléctricas; por lo tanto, se espera que "Castles Crumbling" se acerque más al género musical de Paramore y Hayley Williams.

Fall Out Boy

La otra colaboración musical en "Speak Now (Taylor's Version)" es junto a la banda Fall Out Boy y se titula "Electric Touch".

