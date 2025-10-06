La indirecta de Taylor Swift a Charli XCX en su nuevo álbum

Este 3 de octubre, Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, dándole s sus fans un disco lleno del pop que sólo la rubia sabe hacer. Con 12 canciones y un video musical para “The Fate of Ophelia”, Swift habla de cómo es la vida tras bambalinas de una “showgirl”.No obstante, los fans han puesto especial atención a una canción en específico: se trata de “Actually Romantic”, un tema en el que, según el público, está dedicado a la cantante británica Charli XCX.Desde hace algunos años, se rumora que ambas cantantes tienen una supuesta enemistad, y con The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, lanzado este viernes, los rumores se han alimentado.En el disco, se incluye “Actually Romantic”, canción que muchos creen que es una respuesta a “Sympathy is a Knife” de Charli, incluída en su álbum BRAT, que salió el verano de 2024. En ella, la británica revela que se siente insegura con otra mujer con la que convive en el backstage de los shows de su actual esposo, George Daniel, Baterista de la banda The 1975.El vocalista de dicha banda, Matty Healy, fue pareja de Taylor por un tiempo breve durante 2023. Por esta razón, se cree que Charli se refiere a Taylor Swift en su canción de BRAT:"No quiero verla tras bambalinas en el show de mi novio / Cruzo los dedos a escondidas / Espero que terminen pronto", canta Charli. “No quiero compartir el espacio / No quiero fingir una sonrisa / Esta chica aviva mis inseguridades / No sé si es real o si estoy perdiendo el control”, dice la canción.Por su parte, se cree que Taylor le respondió a la británica con “Actually Romantic”, una canción que habla sobre alguien que está tan obsesionada con ella que incluso le parece romántico:“Escuché que me llamaste 'Barbie Aburrida' cuando la cocaína te da valor / Chocaste las manos con mi ex y luego dijiste que te alegra que me dejara en visto / Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara”, dice al inicio. Los fanáticos creen que hace referencia a XCX, ya que ella ha hablado de drogas en varias de sus canciones.Swift asegura que esa obsesión puede incluso parecer amor verdadero: "No había pensado en ti en mucho tiempo / Pero sigues enviándome divertidas tarjetas de San Valentín / Y sé que crees que suena cruel / Pero en realidad es tierno, adorable / ¿Cuántas veces te ha dicho tu novio / '¿Por qué siempre estamos hablando de ella?'".En las propias palabras de Taylor, su canción es “sobre darse cuenta de que alguien ha tenido, de alguna manera, una relación unilateral contigo de la que tú no tenías idea. Y de repente empiezan a hacer demasiado, y empiezan a dejarte claro que, en realidad, has vivido dentro de su cabeza y tú no lo sabías. Y esto se presenta como que ellos te guardan cierto rencor o tienen un problema contigo, pero tú tomas eso y simplemente lo aceptas como amor, como atención y afecto, y te resulta halagador que alguien te haya convertido en una parte tan grande de su realidad cuando tú ni siquiera habías pensado en eso”.De igual manera, esta es solamente una teoría, ya que ninguna de las cantantes ha hecho ninguna declaración directa al respecto.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL