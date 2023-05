Speak Now (Taylor's Version): Honestidad brutal y melancolía salvaje

Luego de meses de especulaciones y de pistas ocultas, Taylor Swift -por fin- ha revelado el próximo lanzamiento de “Speak Now (Taylor’s Version)”, la regrabación de su álbum de 2010 “Speak Now”. Dicho álbum estará disponible el próximo 7 de julio, e incluye seis canciones extra inéditas, que fueron escritas originalmente para entrar en el álbum de 2010.

“Speak Now (Taylor’s Version)” es la tercera regrabación de Taylor Swift, después de “Fearless (Taylor’s Version)” y “Red (Taylor’s Version)”, como parte de una estrategia de parte de la cantante después de que Scooter Braun adquiriera Big Machine Records y por lo tanto, se convirtiera en propietario de los primeros seis álbumes de Taylor.

"Speak Now (Taylor's Version)". INSTAGRAM/ Beth Garrabrant

Los fanáticos de Taylor Swift especulaban desde hace meses que su próxima regrabación sería “Speak Now”, debido a múltiples pistas que la cantante dejó en uno de sus más recientes videoclips, “Bejeweled”.

En el video musical se muestra a Taylor subir a un elevador que tiene 13 botones de diferentes colores, que coinciden con los colores de cada uno de sus álbumes: el cuarto botón es rojo, en referencia a su cuarto álbum “Red”. El séptimo botón es rosa, en referencia al álbum “Lover”, etc. El botón 13 es color violeta claro, lo que sugiere que el lanzamiento 13 de la cantante sería la regrabación de “Speak Now”. Además, en el video Taylor presiona el tercer botón (también violeta), lo que terminó de confirmar cuál sería su próximo lanzamiento.

Por si este easter egg fuera poco, al principio del video musical se puede escuchar una versión instrumental de “Enchanted”, canción perteneciente al álbum “Speak Now”. Además, en esta parte donde la actriz Laura Dern hace una aparición especial, pronuncia “Speak Not”, otra referencia.

El reciente anuncio del lanzamiento ha hecho que los fanáticos recuerden a los ex novios de Taylor Swift a los que está dedicado el álbum, John Mayer y Taylor Lautner.

La canción “Back To December” está dedicada al actor Taylor Lautner, con quien Swift mantuvo una breve relación en esa época. A diferencia de la mayoría de las canciones que la cantante ha dedicado a sus ex novios, en “Back To December” Taylor pide disculpas a su ex pareja por no haberlo valorado. Por lo tanto, cuando Taylor Lautner fue cuestionado sobre si está preocupado por el relanzamiento de esta canción, él dijo que estaba tranquilo y rezaba por John (Mayer), a quien Taylor Swift escribió “Dear John”. En dicha canción, la cantante exhibe la relación tóxica que mantuvo con John, y la gran diferencia de edad entre ambos.

Otro de los temas relacionados con “Speak Now (Taylor’s Version)” que ha sido tendencia en internet ha sido en referencia a la canción “Better Than Revenge” que volvería a ser estrenada. En esta canción, la cantante critica a la nueva pareja de su ex, discurso que va en contra del feminismo y sería criticado en la actualidad. Sin embargo, la revista Rolling Stone afirmó que Taylor no debería modificar la canción para ajustarse a los parámetros actuales, ya que “Better Than Revenge” no fue escrita por la Taylor madura, "si no por la adolescente enojada".

MR