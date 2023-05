Según anunció Taylor Swift recientemente, el próximo 7 de julio se estrenará "Speak Now (Taylor's Version)", una regrabación del álbum de 2010 "Speak Now". Desde hace un par de años, Taylor ha vuelto a grabar algunos de sus primeros álbumes, debido a que los másters de los originales son propiedad de su antigua disquera y por lo tanto, de su antiguo mánager Scooter Braun.

A pesar de que Taylor Swift nunca confirma para quién está dedicada cada una de sus canciones y pide a sus fans que mejor imaginen que está hablando de las historias personales de cada uno de sus seguidores, hay varias pistas que indican en cuál de sus ex parejas pudo haber pensado a la hora de escribir cada uno de sus éxitos.

Dear John

"Dear John" es quizás una de las canciones de Taylor Swift que más fácilmente se puede reconocer a quién está dedicada. La canción está inspirada en la relación que Taylor Swift mantuvo con el también cantante John Mayer en 2010. En la canción, Swift relata lo tóxica que fue su relación con Mayer y la gran diferencia de edades entre ambos.

Back To December

Taylor Lautner es quizás una de las ex parejas de Taylor Swift más queridos por el fandom, (al lado de Joe Alwyn). En "Back To December" Taylor pide disculpas a Taylor Lautner por no haberlo valorado durante su relación.

Las líneas "I miss your tan skin, your sweet smile" ("Extraño tu piel bronceada, tu dulce sonrisa") describen a la perfección a Lautner. Además, en otra parte de la canción dice "And how you held me in your arms that September night, the first time you ever saw me cry" ("Y cómo me sostuviste en tus brazos esa noche de septiembre, la primera vez que me viste llorar"), haciendo referencia al incidente en los VMA's en donde Kanye West interrumpió el discurso de aceptación de Taylor Swift.

Enchanted

En "Enchanted", Taylor narra la historia de cómo conoció a un hombre y se enamoró a primera vista, deseando ser correspondida. La canción está inspirada en Adam Young del grupo Owl City. Aunque, como es de costumbre, Taylor nunca confirmó ni desmintió nada, el mismo Adam Young lanzó su versión de "Enchanted" diciendo que el crush de Taylor era correspondido. Sin embargo, el romance entre ellos nunca llegó a más.

Last Kiss

Después de haberle dedicado algunas canciones a Joe Jonas en el álbum "Fearless", Taylor Swift todavía tenía mucho que decirle a ese ex novio que terminó con ella en una llamada telefónica. En sí, todo el álbum "Speak Now" se trataba de hacer diferentes confesiones que nunca había podido hacer.

"Las Kiss" es una de las canciones sobre rupturas más melancólicas de toda la discografía de Taylor, y tiene además uno de los puentes preferidos por los fans. "Y te siento olvidarme así como solía sentir tu respiración", canta Taylor en la parte más emotiva de la canción.

Una de las pistas que indican que "Last Kiss" es sobre Joe Jonas es que la introducción dura 27 segundos, los mismos segundos que según Taylor, tardó Joe en terminar su relación por teléfono.

Better Than Revenge

Sin duda "Better Than Revenge" es una de las canciones más polémicas y más cancelables de toda la discografía de Taylor Swift. La canción ha sido tachada de machista, por estar dedicada a la mujer que "le robó a su novio", y haciéndole slut-shaming (en lugar de culpar a su propia ex pareja).

Se rumora que "Better Than Revenge" está dedicada a Camilla Belle, quien fue pareja de Joe Jonas después de que éste terminara su relación con Taylor Swift. Una de las líneas más polémicas es cuando canta "Ella no es una santa, no es lo que piensas, es una actriz. Ella es mejor conocida por las cosas que hace en el colchón".

