Taylor Swift revela el tracklist oficial de "Speak Now (Taylor's Version)"

El próximo 7 de julio, Taylor Swift lanzará su próximo álbum "Speak Now (Taylor''s Version)", una regrabación de su álbum de 2010 "Speak Now".

A un mes del estreno de dicho álbum, la cantante ha revelado el tracklist oficial de "Speak Now (Taylor's Version)", es decir, los títulos de las canciones que lo componen; y si bien, los primeros 16 títulos corresponden a las regrabaciones de las canciones originales, esta versión del álbum incluye seis canciones adicionales e inéditas que fueron escritas para el álbum original pero nunca fueron estrenadas.

La próxima regrabación de Taylor Swift "Speak Now (Taylor's Version) incluye seis canciones inéditas y colaboraciones con Hayley Williams y Fall Out Boy. INSTAGRAM @TAYLORSWIFT

Entre las canciones "from the vault" (como son llamadas las canciones inéditas que fueron escritas para el álbum original), se encuentra una colaboración con la cantante Hayley Williams de Paramore titulada "Castles Crumbling" y otra titulada "Electric Touch" junto a la banda Fall Out Boy.

Al revelar el tracklist oficial de "Speak Now (Taylor's Version)", Taylor Swift explicó que invitó a colaborar a los artistas que más la influenciaron a la hora de crear su álbum de 2010, el cual -entre toda la discografía de Taylor- es el que tiene más vibras de pop rock.

El álbum "Speak Now (Taylor's Version)" de Taylor Swift será estrenado el 7 de julio de 2023. AP/ Charles Sykes

"Speak Now" de 2010 fue el primer álbum escrito en su totalidad por Taylor Swift, entre los 18 y 20 años. Al relatar lo que ocurría en la vida de la cantante en aquel momento, está dedicado a algunas de sus ex parejas, como Taylor Lautner, John Mayer y Joe Jonas.

MR