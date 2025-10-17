Taylor Swift dona 100 mil dólares a niña de dos años que lucha contra el cáncer

La cantante estadounidense Taylor Swift está acostumbrada a romper todos los récords. Primero con su gira "The Eras Tour" y más recientemente con su álbum "The Life of a Showgirl". El día de hoy volvió a acaparar los titulares, pero esta vez por un gesto de generosidad. La artista se convirtió en la principal contribuyente de una campaña en GoFundMe.com que busca apoyar a Lilah, una pequeña de dos años de edad que enfrenta una batalla contra el cáncer.

Swift donó 100 mil dólares para ayudar a la familia de Lilah con los gastos hospitalarios, medicamentos y otros derivados de la enfermedad. Fue la madre de la pequeña quien compartió la noticia en la cuenta de Instagram @StandWithLilah, donde mostró su agradecimiento, visiblemente emocionada y entre lágrimas. La donación estuvo acompañada por un mensaje que decía: “¡Un enorme abrazo para mi amiga, Lilah! Con amor, Taylor.”

Tras darse a conocer la noticia, los fans de la cantante, mejor conocidos como Swifties, decidieron unirse en los comentarios para realizar donaciones de 13 dólares cada uno, número que la artista ha considerado su amuleto de la suerte a lo largo de su carrera.

La campaña, que tenía como meta reunir 150 mil dólares, ya superó su objetivo y acumula 169 mil dólares hasta el momento.

La historia de Taylor y Lilah

La historia de Lilah se hizo viral hace unos días gracias a un video publicado en Instagram, en el que la pequeña aparece bailando al ritmo de la canción "The Faith of Ophelia", una de las melodías incluidas en el nuevo disco de Taylor Swift. En la grabación, la música se interrumpe con la voz de la niña diciendo: “Taylor es mi amiga.”

Al ver esto, usuarios de redes sociales comenzaron a etiquetar a Swift, a su novio Travis Kelce y a diversas cuentas de fans, con la esperanza de que el video llegara a la cantante.

Lilah fue diagnosticada con un tipo de cáncer cerebral muy agresivo, del cual solo se han registrado 58 casos en Estados Unidos durante el último año. Como parte de su tratamiento, permanecerá tres meses en el hospital, donde será sometida a rondas de quimioterapia y tratamiento con células madre en busca de salvar su vida.

ESPECIAL/ INSTAGRAM/ standwithlilah

NA