Juguetes Mi alegría es una compañía creadora de múltiples objetos icónicos de la cultura mexicana. La fabrica que opera desde 1956 ha producido un sinfín de elementos deseados por las y los niños de México de distintas generaciones. Y hace poco, la marca sacó un producto que seguro traerá júbilo a muchas infancias y a más de alguna adultez.Se trata del modelo Mi Primer Puesto de Tacos Mi Alegría Cocina y Juega en Grande. El juguete es un set parte de la Serie Mini Puestitos de la empresa que cuenta con puesto miniatura de tacos que fomenta el juego simbólico, la motricidad fina y el amor por las tradiciones culinarias de México. Se trata de un juguete educativo, divertido y con mucho sabor que celebra la cultura mexicana con imaginación. Permite armar tu taquería, rotularla y decorarla a deseo del dueño y crear con ella varios llaveros formados por los ingredientes que integran los taquitos. El juguete cuenta con las siguientes piezas:El juguete que ya se encuentra en la tienda en línea de Mi Alegría tiene un precio al público de $849 pesos más envío. Recuerda que en esta tienda digital, el envío gratuito corre a partir de compras mayores a $1,499 pesos. Sin embargo, también podrás adquirirlo en supermercados o en tiendas departamentales que vendan los productos de la marca.