Juguetes Mi alegría es una compañía creadora de múltiples objetos icónicos de la cultura mexicana. La fabrica que opera desde 1956 ha producido un sinfín de elementos deseados por las y los niños de México de distintas generaciones. Y hace poco, la marca sacó un producto que seguro traerá júbilo a muchas infancias y a más de alguna adultez.

Se trata del modelo Mi Primer Puesto de Tacos Mi Alegría Cocina y Juega en Grande. El juguete es un set parte de la Serie Mini Puestitos de la empresa que cuenta con puesto miniatura de tacos que fomenta el juego simbólico, la motricidad fina y el amor por las tradiciones culinarias de México. Se trata de un juguete educativo, divertido y con mucho sabor que celebra la cultura mexicana con imaginación.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Permite armar tu taquería, rotularla y decorarla a deseo del dueño y crear con ella varios llaveros formados por los ingredientes que integran los taquitos. El juguete cuenta con las siguientes piezas:

4 Botes con masita para moldear 15g c/u

1 Caso medidor

8 Platos

6 Refrescos

2 Platos de metal

4 Sillas

2 Huacales de madera

2 Huacales de plástico

2 Hojas con estampas

1 Frasco con resina parte "A" 40ml

1 Frasco con resina parte "B" 40ml

2 Bolsas con simulación de salsa 3g c/u

2 Tapas gotero

1 Pinzas

2 Palillos de madera

8 Cadenas para llavero

8 Argollas para llavero

8 Aros para llavero

1 Tira de luces LED

1 Mini tabla de cortar

1 Mini cuchillo taquero

1 Cubeta

1 Brocha

1 Estencil de letras

1 Juego de mini cocina (12 piezas)

1 Bolsa con limones de juguete 5g

1 Bolsa con carne de juguete 5g

1 Bolsa con pastor de juguete 5g

1 Bolsa con pepinos de juguete 5g

1 bolsa con aguacate de juguete 5g

1 Bolsa con piña de juguete 5g

1 Bolsa con papas de juguete 5g

1 Bolsa con nopales de juguete 5G

2 Hojas con taqueria para armar

INSTRUCTIVO para armar tu taqueria y hacer tus llaveros

¿Cuánto cuesta y dónde comprar "Mi Primer Puesto de Tacos Mi Alegría"?

El juguete que ya se encuentra en la tienda en línea de Mi Alegría tiene un precio al público de $849 pesos más envío. Recuerda que en esta tienda digital, el envío gratuito corre a partir de compras mayores a $1,499 pesos. Sin embargo, también podrás adquirirlo en supermercados o en tiendas departamentales que vendan los productos de la marca.

¡Corre por tu juguete!

Te puede interesar: Continúa cierre vial en López Mateos y La Calma por fuga

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

