Top 10 de lo más visto de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa su camino para consolidarse como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados de la compañía. Con un modelo que combina estrenos recientes y cintas icónicas, la plataforma actualiza semanalmente el listado de las películas más reproducidas por sus suscriptores.

Este ranking refleja no solo la fuerza de los clásicos animados, sino también el éxito de las nuevas propuestas que conectan con distintas generaciones. Con estrenos constantes y un catálogo que apela tanto a la nostalgia como a la novedad, Disney+ se mantiene como uno de los competidores más fuertes dentro del mercado de streaming global.

De acuerdo con el conteo más reciente, el top 10 de esta semana es el siguiente:

El Libro de la Vida

Cuenta el viaje de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de escoger el camino que seguirá, se embarca en una aventura por tres mundos fantásticos donde deberá hacer frente a sus mayores miedos.

Los Increíbles 2

Mientras llaman a Helen a liderar una campaña para recuperar a los Supers, Bob vive la vida "normal" en casa con Violet, Dash y Jack-Jack, cuyos superpoderes están a punto de ser descubiertos. Sin embargo, un nuevo villano emerge con una trama brillante y peligrosa que amenaza todo. Pero, con Frozono de su lado, ellos podrán con todo.

Los Increíbles

El Sr. Increíble y la Mujer Elástica eran los mejores héroes del mundo. Luego de 15 años, adoptaron identidades nuevas y vidas "normales" con sus tres hijos. Ansiosos por volver a la acción, aprovechan la invitación misteriosa de ir a una isla remota.

Elio

La historia sigue a un niño de once años llamado Elio Solís que accidentalmente se convierte en el embajador intergaláctico del planeta Tierra después de ser transportado al Communiverse por extraterrestres para hacer contacto.

Abracadabra

Luego de mudarse a Salem, Massachusetts, Max Dennison explora una casa abandonada con su hermana, Dani, y su nueva amiga, Allison. Max accidentalmente libera a tres brujas que solían vivir en el lugar. Con la ayuda de un gato mágico, los chicos deben robar el libro de hechizos de las brujas antes de que se vuelvan inmortales.

La Era de Hielo

Durante la era de hielo, un solitario mamut lanudo con un trágico pasado se une a un perezoso gracioso y a un tigre dientes de sable calculador en un viaje peligroso para reunir a un niño de un año con su padre cazador.

Rio

Blu, es un guacamayo azul, criado en un pequeño pueblo de Minnesota como un ave doméstica. Pero al enterarse de que es la última esperanza para que su especie sobreviva; Blu y su sobreportectora dueña, Linda, dejarán atrás la comodidad de su hogar siguiendo a un extravagante experto en aves, llamado Tulio, para poder conocer a Perla, una guacamaya de Río de Janeiro.

Abracadabra 2

Tres jóvenes resucitan accidentalmente a las terribles hermanas Sanderson y deben averiguar cómo impedir que las brujas sigan causando estragos.

Tu madre o la mía: Guerra de Suegras

Paco proviene de una familia poco adinerada de España y Regina es un chica mexicana de clase alta. Todo es perfecto hasta que llega la propuesta de matrimonio y, por ende, organizar la boda. Las dos suegras luego de un desafortunado encuentro se tirarán a matar hasta volver a la pareja loca. Pensaron que nada podría salir mal pero esto se vuelve una casa de locos, ¿lograrán casarse?

UP: Una Aventura de Altura

Tras atar miles de globos a su casa, Carl Fredricksen, un vendedor de globos jubilado, se embarca en el mundo de los sueños de la infancia. Pero sin que Carl lo sepa, Russell, un explorador de 8 años, se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado: el porche delantero de la casa. El dúo más improbable conoce a fantásticos amigos como Dug, un perro con un collar especial que le permite hablar, y Kevin, un pájaro de cuatro metros de altura que no vuela. Atrapados en la selva, Carl se da cuenta de que a veces las mayores aventuras de la vida son las que menos esperabas.

YC