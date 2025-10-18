Olivia Harrison conoció a The Beatles en blanco y negro. Era la primera mitad de los años sesenta y la única manera en que los podía ver era cuando aparecían en el programa televisivo de Ed Sullivan o en sus portadas de discos, en los que salían en tonos grises.

En esos momentos, aún distaba una década para que conociera a George Harrison, el guitarrista del cuarteto de Liverpool, con quien contraería matrimonio en 1978 y sostendría un matrimonio hasta la muerte del músico, en 2001.

“Un día estaba en Los Ángeles y mi hermana, que tenía un coche, me dijo ‘van venir los Beatles, vamos al aeropuerto a recibirlos’. Fueron bajando uno por uno y a medida que iba haciéndolo, era como el mundo entero cobrara color. Su misma música llenó de color al mundo”, recordó esta noche Olivia.

La anécdota no es gratuita. La hizo previo a la función especial, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, del documental “Beatles ‘64” que retrata cuando los intérpretes de “Let it be” y “Across the universe” llegaron a Nueva York.

“Estoy feliz de mostrar esta película que es parte de mi vida y de muchos. Aquí (en Morelia) los dos lados de mi se unen”, dijo en alusión a su parte nacional, pues sus abuelos fueron mexicanos.

