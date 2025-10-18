En un intento de reapropiarse de un concepto que “varias veces” le achacó la prensa, la cantante chilena Mon Laferte reivindica en una el título de su nuevo álbum, “Femme fatale”, y reconoce que en los años 50 se habría “sentido mal”, pero hoy le “encanta” que se lo digan.

“En el 2025 me gusta que me digan ‘femme fatale’. Amo ser esa mujer segura, libre y que usa su sensualidad y sus encantos”, dice previo al lanzamiento de su nuevo disco, que se estrenará el 24 de octubre.

El nuevo trabajo nace de titulares en los medios -“como ‘Mon Laferte, la femme fatale de la música’”, recuerda- pero también de su experiencia más reciente como actriz en el musical “Cabaret”, en el Teatro Insurgentes de Ciudad de México, donde representó el personaje de “Sally Bowles”, una mujer a la que también colgaron esta etiqueta.

“Hoy una ‘femme fatale’ sería una mujer segura, con opinión, pensante”, pero en el pasado -precisa la intérprete- “tenía una connotación negativa, era encantadora, pero siempre tenía la cosa malvada de engatusar a los hombres”.

Laferte explica que su nuevo álbum, que mezcla influencias del jazz, el soul y el R&B con una estética del cabaret, es “muy personal”, “oscuro” y que muestra “una versión rota e incluso trastornada” de sí misma.

“Encontré mis propios audios en mi teléfono hablándome a las 5 o 6 de la mañana, no sé con qué intención, pero y contándome todo lo que estaba sintiendo en ese momento, de noche, agarrando la guitarra y tomando mi botella, y eso lo puse en el disco”, cuenta la cantante.

“Años atrás, con todos estos problemas, igual te levantaste”, dice al exponer el motor detrás de sus nuevas canciones.

CT