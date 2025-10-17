Pink en México: Fecha y cuándo salen a la venta los boletos

La icónica cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense, Pink, anunció su tan esperado regreso a México como parte de su nueva gira mundial, Pink Carnaval.Tras un tiempo de inactividad, Alecia Beth Moore-Hart, conocida artísticamente como Pink, reveló este viernes a través de sus redes sociales que pisará tierras mexicanas el próximo 26 de abril, después de más de 20 años sin presentarse en el país.De acuerdo con el sitio de la promotora Ocesa, la Ciudad de México será la encargada de recibir tanto a la cantante como a sus miles de fans mexicanos en el Estadio GNP Seguros, quienes cantarán y bailarán al ritmo de los éxitos de su más reciente álbum de estudio, Trustfall.Destacada como una de las artistas más relevantes, Pink se ha consolidado gracias a su estilo lírico característico, que combina melodías pegajosas del pop con toques de rock, lo que la puso en el radar desde su debut en el año 2000.La preventa para asistir a este magnífico espectáculo estará reservada únicamente para clientes Banamex y se llevará a cabo el próximo 22 de octubre.La venta general, abierta a todas las tarjetas, comenzará un día después, el 23 de octubre, a través de la página oficial de Ticketmaster.Por el momento, aún no se confirman los precios de los boletos, pero se espera que se den a conocer días antes o incluso horas previas a la preventa.Con 8 álbumes de estudio y 15 sencillos que alcanzaron el top 10 del Billboard Hot 100, Pink ha demostrado ser una artista completa y lista para dominar los escenarios. No te pierdas esta cita con ella en abril de 2026. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP