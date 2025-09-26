Taylor Swift consigue ejemplar medida contra supuesto acosador

La cantante estadounidense Taylor Swift recibió esta semana una noticia tranquilizadora, pues el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles le concedió una orden de alejamiento contra su supuesto acosador.

El pasado 6 de junio, la intérprete presentó un alegato en contra de Brian Jason Wagner, un hombre de 45 años que habría intentado entrar en tres ocasiones a su domicilio en julio de 2024.

Aunque solo tres días después de interponer la demanda se le otorgó una orden temporal de alejamiento , este lunes la revista The Times confirmó que la corte hizo definitiva la decisión.

Según la orden, Wagner está obligado por la ley a mantenerse alejado de todas las viviendas, vehículos y lugares de trabajo de Swift, además de tener prohibido contactarla de cualquier manera.

Asimismo, la corte determinó que el sujeto no puede tener en su poder armas de fuego ni chalecos antibalas.

Originario de Colorado, Brian, quien no se presentó a la audiencia del lunes, intentó ingresar al domicilio de la cantante con una botella de vidrio que, según la propia Taylor, “podría haber utilizado como arma”.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por The Times, esta situación llevaba años repitiéndose, y el sujeto incluso aseguraba que vivía en la misma propiedad que ella, que mantenían una relación afectiva y que Swift era la madre de su hijo.

Wagner también se presentó en la casa de Taylor los días 21 y 22 de mayo y, además, cambió la dirección de su permiso de conducir a la residencia de la artista , hecho que fue descubierto por un miembro del equipo de seguridad de Swift cuando la licencia llegó a su domicilio.

Ante esto, el equipo legal de Taylor Swift realizó un informe sobre los antecedentes penales del acosador y descubrió que Wagner ya había estado en prisión varias veces. Aun así, logró comunicarse con la cantante desde la cárcel mediante numerosas cartas, en las que expresaba su “obsesión” por ella y alimentaba la presunta relación romántica que, según él, existía entre ambos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la artista enfrenta este tipo de situaciones, pues en años anteriores ya ha tenido que lidiar con batallas legales contra otros hombres que intentaron acercarse a ella de manera sospechosa.

