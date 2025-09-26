Nodal responde a los gritos de Cazzu durante su concierto y habla de Ángela Aguilar

Aunque parece que el cantante de regional mexicano Christian Nodal lidia muy bien con todo el hate que ha recibido a raíz de sus controversias, en específico por su matrimonio con la también cantante Ángela Aguilar, en su último concierto en Nuevo León dejó ver que estaba dispuesto a poner límites.

Nodal fue contratado para presentarse en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con motivo del 92° aniversario del centro de estudios. Sin embargo, durante su performance, el cantante arremetió contra quienes gritaron el nombre de Cazzu, su expareja, en repetidas ocasiones .

Te puede interesar: Ángela Aguilar es señalada de haber buscado "embrujar" a Cazzu

El sonorense fue el encargado de cerrar la noche, después de que Yandel y los grupos Dezigual y la Casetera se presentasen frente a la multitud de estudiantes, que mostraron gran entusiasmo cuando Nodal salió al escenario.

Ese entusiasmo fue equiparable al modo tan exaltado en que un grupo de jóvenes gritó "Cazzu, Cazzu".

Esta no es la primera vez que Nodal se enfrenta a esa situación, sin embargo, nunca antes, esa frase cobró tanta fuerza, por el enardecimiento con que fue pronunciada, por lo que el cantante tuvo que reaccionar, en búsqueda de calmar los ánimos de las y los presentes.

Cuando el grito con el nombre de Cazzu se atenuó, Nodal se acercó al micrófono a expresar que, como cada show, Ángela suele acompañarlo para interpretar el famoso tema que cantan a dueto , "Dime cómo quieres", pero que eso ocurría sólo, y siempre y cuando, él sintiese que, ambos, eran bien recibidos por la asistencia.

"Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y, yo creo, que muchos están aquí para disfrutar la música", dijo, sugiriendo que, tal vez, su esposa no saldría a cantar, advertencia que cumplió, pues la joven no apareció en ningún momento .

También puedes leer: El comediante Daniel Sosa arremete contra LCDLF

Sin embargo, cuando el show terminó, junto a la ya conocida petición en que los fans piden al artista que siga cantando con el "otra, otra", también hubo quienes repitieron el nombre de Ángela, pero la joven no subió al escenario.

Aunque sí fue captada tras el escenario, besando a Nodal, cada que él se acercaba a tomar un respiro y acicalarse para reincorporarse al show.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP