la cartelera de cine tapatía tiene en su programación la película Desastre en familia.

Desastre en familia. ESPECIAL/VIDEOCINE.

La familia Meza lo tiene todo... menos la fórmula para llevarse bien. Rolando, María, y sus hijos Paloma y Gabriel son expertos en discutir, pero un viaje familiar cambiará su historia para toda la vida.

Cuando su camioneta se descompone durante un viaje familiar y quedan varados en medio de la nada, conocen a Isaura, una misteriosa mujer que con toque de magia los pondrá a prueba y les enseñara lo que realmente significa ser familia.

Entre enredos y lecciones inesperadas, los Meza descubrirán que la verdadera aventura es aprender a trabajar en equipo y valorar el lugar que tiene cada uno en su familia.

Desastre en familia

De Manuel Caramés.

Con Itatí Cantoral, Ariel Miramontes, Karla Gaytán, Diego Peniche.

México, 2025.

XM