Viernes, 26 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Desastre en familia”

Si te gusta la comedia del cine mexicano contemporáneo no te puedes perder la película Desastre en familia, que ya está en la cartelera de cine nacional

Por: Xochitl Martínez

"Desastre en familia" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/VIDEOCINE.

A quienes les encanta apoyar el cine mexicano, la cartelera de cine tapatía tiene en su programación la película Desastre en familia. Organiza una salida al cine con la familia y disfruta de esta comedia nacional.

Desastre en familia. ESPECIAL/VIDEOCINE.

La familia Meza lo tiene todo... menos la fórmula para llevarse bien. Rolando, María, y sus hijos Paloma y Gabriel son expertos en discutir, pero un viaje familiar cambiará su historia para toda la vida.

Desastre en familia. ESPECIAL/VIDEOCINE.

Cuando su camioneta se descompone durante un viaje familiar y quedan varados en medio de la nada, conocen a Isaura, una misteriosa mujer que con toque de magia los pondrá a prueba y les enseñara lo que realmente significa ser familia.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El gran viaje de tu vida”

Entre enredos y lecciones inesperadas, los Meza descubrirán que la verdadera aventura es aprender a trabajar en equipo y valorar el lugar que tiene cada uno en su familia.

Desastre en familia

De Manuel Caramés.

Con Itatí Cantoral, Ariel Miramontes, Karla Gaytán, Diego Peniche.

México, 2025.

XM

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones