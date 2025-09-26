Mizada Mohamed: Horóscopos del fin de semana del 26 al 28 de septiembre

Aries

Querido Aries, como el bebecito del zodiaco, este cambio de luna a Sagitario te favorece maravillosamente. Algo que no embonaba en tu vida comienza a acomodarse, dándote un gran respiro, especialmente en temas económicos, profesionales y laborales.

Tauro

Este fin de semana viene lleno de celebraciones familiares muy especiales para ti. Tus guías espirituales te van a llevar al lugar y con la persona adecuada. Mantente atento a las señales, tu intuición estará muy afinada. En lo profesional, se presentan nuevas propuestas que implican más responsabilidades, pero también una mejora económica importante.

Géminis

Si sabes usar tu carisma, intuición, creatividad y don de palabra, avanzarás con rapidez. La luna en Sagitario te favorece en temas de negociaciones, acuerdos, contratos y convenios. Es momento de sacar provecho de tus talentos.

Cáncer

Sabemos que estás con la agenda llena, pero no desesperes. La luna en Sagitario te dará tranquilidad y te conectará con alguien que te ayudará con tus proyectos. Llegan noticias que te darán alegría tanto en lo personal como en lo profesional.

Leo

Estás bajo muy buenos aspectos: Venus, Marte, el Sol y Júpiter te benefician enormemente. Es momento de actuar, no de pensar demasiado. Realiza tus planes sin contarlos. Este fin de semana es ideal para compartir con la familia y conectar con la naturaleza.

Virgo

Todo lo relacionado con contratos, firmas y acuerdos está totalmente a tu favor. Este viernes y sábado traen noticias familiares que te llenarán de felicidad. Disfruta estos días mágicos con mente abierta y actitud positiva.

Libra

Llegan noticias profesionales que has estado esperando. Aunque pensabas que no se darían, ahora es tu momento. Lo que es tuyo por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar. El Sol en tu signo y Júpiter en Cáncer te dan fuerza, seguridad y compromiso. Vas hacia el éxito.

Escorpión

La abundancia continúa en tu camino. Recuerda que habita en tus dones. Tu intuición y percepción te impulsarán a emprender nuevos proyectos. Escucha con atención los consejos a tu alrededor, pueden ser clave para lo que estás por iniciar.

Sagitario

Con la Luna en tu signo por dos días y medio, se ilumina tu camino. Esta energía te da buena fortuna, triunfo y abundancia. Es momento de transformarte y hacer lo que realmente deseas para tu bienestar. Aprovecha la fuerza que te da Júpiter y los mensajes de Plutón en Acuario.

Capricornio

Entrarás en un ciclo de renovación que durará alrededor de dos semanas. Firmas, contratos, viajes y negociaciones están muy bien aspectados. Eso sí, asesórate con expertos, sobre todo si se trata de compras o ventas importantes. El conocimiento será clave.

Acuario

Fin de semana de cinco estrellas. Disfruta de fiestas, reuniones, celebraciones y contacto con la naturaleza. Tu intuición estará muy fuerte y recibirás señales claras para tomar decisiones importantes.

Piscis

Es momento de quitarte el antifaz y ver la realidad con claridad. Recibe lo que llega con alegría y confianza. Te mereces todo lo bueno: luz, paz, armonía, prosperidad y amor. Es tiempo de cosechar lo que has sembrado.

MF