Taylor Swift celebra su nuevo disco con función especial en cines, ¿llegará a México?

El nuevo disco de Taylor Swift, titulado "The Life of a Showgirl", ha causado gran impacto a nivel internacional desde el momento en que la artista estadounidense hizo oficial su lanzamiento.

Recientemente, Swift volvió a sacudir las redes al anunciar una película exclusiva que acompañará el debut de su duodécimo álbum —sin contar sus regrabaciones—, bajo el nombre "The Official Release Party of a Showgirl" .

La cantante compartió en sus redes sociales el póster del filme, junto con una invitación especial para que sus seguidores asistan a las funciones de cine que conmemorarán la llegada de su nuevo trabajo discográfico.

“Parece el momento perfecto para sacar ese outfit del Eras Tour o el cárdigan naranja… Bailar no es obligatorio, ¡pero sí muy recomendable!”, expresó Swift.

¿Qué es "The Official Release Party of a Showgirl"?

"The Official Release Party of a Showgirl" serán las proyecciones en cines que se harán por el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl".

La película constará del video musical del primer sencillo del álbum "The Fate of Ophelia", imágenes nunca antes vistas del detrás de cámaras del video, explicaciones detalladas de lo que inspiró este nuevo disco de la cantante y los videos de lyrics de las demás canciones de "The Life of a Showgirl".

En Estados Unidos, las proyecciones únicamente se realizarán del 3 al 5 de octubre y las funciones y accesos serán limitados.

¿"The Official Release Party of a Showgirl" se estrenará en México?

Aunque Taylor Swift hizo el anuncio exclusivamente para funciones en Estados Unidos, todo indica que a México también llegarán las funciones especiales de la cantante.

A través de redes sociales tanto Cinépolis como Cinemex repostearon la publicación de Swift, dando a entender a los millones de swifties mexicanos que habrá boletos para este evento en salas nacionales.

Hasta ahora, no se tiene más información sobre la venta oficial de boletos en ninguna de las dos cadenas , los cines en los que se proyectará la película, los precios de las entradas ni las fechas que los swifties deberían apartar para asistir; sin embargo todo apunta a que pronto saldrán más detalles.

