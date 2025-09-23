Un notificador que intentaba entregar los documentos de declaración de Taylor Swift, en nombre de los abogados de Justin Baldoni, fue arrestado por allanamiento ilegal a la casa de Travis Kelce.

Un ex policía de nombre Justin Lee Fisher, quien ahora se desempeña como detective privado, fue captado en la propiedad del jugador de la NFL y prometido de Taylor Swift, Travis Kelce, el pasado 15 de septiembre, dos días después de que un juez federal, que supervisa las demandas por difamación y acoso sexual entre Baldoni y la actriz, Blake Lively, rechazara una solicitud para que Swift testifique en el juicio.

De acuerdo con un informe proporcionado por el Departamento de Policía de Leawood, Fisher, de 48 años, fue aprehendido en el domicilio de Kelce alrededor de las 2:00 a.m., y el informante fue identificado como el jefe de protección ejecutiva de una empresa de seguridad.

Los detalles del incidente, faltaban, sospechosamente, en el documento de una sola página, en donde se leía en letras negritas “Esta información está restringida en cuanto a su uso y difusión”.

No obstante, otro documento confirmó que Fisher fue acusado de saltar la valla de una residencia privada , en un vecindario privado. “No sufrí ningún daño, salvo que me arrestaron por hacer mi trabajo y posiblemente perdí mi licencia de detective privado”, declaró a la prensa.

Por su parte, las autoridades se niegan a revelar los registros de la investigación relacionados con el caso, alegando que no son de interés público.

Fisher trabajó como policía para el Departamento de Policía de Fort Scott, Kansas, durante casi una década. Sin embargo, su licencia fue revocada por 5 años, luego de un incidente doméstico con su esposa en 2023.

Las autoridades no tienen claro cómo es que Fisher fue reclutado para esta disputa legal.

Baldoni vs Lively

Los actores, coprotagonistas del drama It Ends With Us, se encuentran en una disputa legal desde diciembre del año pasado, donde Lively acusó al actor de acoso sexual en el set, durante el rodaje de la cinta. Además, la actriz alegó que Baldoni también orquestó una campaña de desprestigio en su contra.

Justin Baldoni presentó una contrademanda contra Lively, su esposo, Ryan Raynolds y su publicista, alegando difamación y extorsión. La demanda fue desestimada en junio de este año.

