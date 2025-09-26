Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 26 al 28 de septiembre

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, algunos signos del zodiaco estarán especialmente favorecidos durante el fin de semana del 26 al 28 de septiembre.

El ingreso de la Luna en Sagitario, junto con otros movimientos planetarios, activará la suerte, la abundancia, la intuición y el impulso para avanzar en temas personales, profesionales y espirituales.

A continuación, te compartimos cuáles son los signos que estarán bajo una energía especialmente positiva durante estos días.

Sagitario

Con la Luna en tu signo durante dos días y medio, todo se ilumina para ti. Llega una racha de triunfo, abundancia y claridad. Júpiter te impulsa a tomar decisiones que favorecen tu bienestar. Es tu momento para avanzar con confianza.

Leo

Los astros están de tu lado. Venus, Marte, el Sol y Júpiter te favorecen, dándote energía, suerte y oportunidades. No es tiempo de dudar, sino de actuar. Todo lo que hagas ahora puede tener excelentes resultados.

Libra

El Sol en tu signo te llena de fuerza y luz. Llega por fin esa noticia profesional que tanto esperabas. Júpiter te impulsa a creer en ti y reclamar lo que te corresponde. Estás en el camino hacia el éxito.

Escorpión

La abundancia te rodea en todos los sentidos: material, emocional y espiritual. Tu intuición está muy activa y puede ayudarte a manifestar nuevos proyectos. Confía en tus percepciones, te están guiando hacia lo mejor.

Acuario

Vives un fin de semana de cinco estrellas. Todo lo relacionado con intuición, claridad mental y decisiones importantes se potencia. La naturaleza, los encuentros y las señales te darán la guía que necesitas.

MF