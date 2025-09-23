Taylor Swift en Cinépolis: ¿Cuándo inicia la preventa en México?

Los fanáticos de Taylor Swift en México están a punto de vivir una nueva experiencia en cines con la llegada de “The Official Release Party of a Showgirl” , un evento especial de proyección limitado que ha generado gran expectativa. Sin embargo, la gran duda que recorre redes sociales es clara: ¿cuándo podrán comprarse los boletos en Cinépolis ?

¿Cuándo es la preventa?

Aunque Cinépolis confirmó su participación en el lanzamiento de este evento cinematográfico, la incertidumbre sobre el inicio de la preventa ha generado desconcierto. La cadena anunció brevemente en sus redes sociales que los boletos ya estaban disponibles en su sitio web y aplicación móvil, pero usuarios comenzaron a reportar que no podían acceder a la compra (https://cinepolis.com/mas-que-cine/pelicula/taylor-swift-the-official-release-party-of)

Mientras la situación se aclara, las redes sociales se han llenado de estrategias entre swifties que recomiendan:

Activar notificaciones en la app de Cinépolis

Estar pendientes de las cuentas oficiales de la cadena y de Taylor Swift

Revisar constantemente la sección de preventas en el sitio web

Por ahora, la venta anticipada aún no está disponible de forma estable, pero se espera que en las próximas horas o días se habilite correctamente.

