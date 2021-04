Steve Aoki se suma a la propuesta de Beethoven Remixed

La plataforma streaming de audio, Deezer lanza un nuevo proyecto para los apasionados por el legado de Beethoven, con una de remixes hecha por los máximos exponentes de la música electrónica.

En el estreno de este nuevo proyecto “Beethoven Remixed”, Deezer explicó que se trata de una extensa mezcla de 14 canciones, la cual ofrece a los fans la posibilidad de escuchar a sus artistas favoritos de música electrónica, fusionando la sala de conciertos con la pista de baile.

Cada una de las canciones en este lanzamiento es una innovadora y moderna recreación de las grandes composiciones de la música clásica, como en el caso de ‘Claro de luna’ (‘Moonlight Sonata’), la pieza para piano más popular del compositor, con el toque de los destacados DJs.

Destacan los remixes del gigante de la música de baile electrónica como Steve Aoki, quien aporta una versión para bailar de la icónica ‘Pathétique Sonata’, en la que logra captar toda la emoción sofisticada representativa de la composición original.

“De todas las composiciones de Beethoven que escuché y que me dediqué a remezclar, escogí ‘Pathétique’ por ser la que más me movió. En el estudio me puse a escuchar todas las distintas muestras y a considerar las maneras de abordar el remix. Capté elementos en ‘Pathétique’ que supe que me podrían dar juego. Y, a medida que fui avanzando en ese camino, todo se fue sintiendo muy natural”, expresó Steve Aoki durante el estreno del álbum.

Por otra parte, el dúo holandés Blasterjaxx hace su interpretación de la famosa ‘Claro de luna’, acercándonos su discreta belleza con un drop monumental. También, los gemelos australianos NERVO optaron por una reinterpretación mucho más cinemática de la misma composición, mientras que la reina parisina del rave, Anetha, forma su versión con todos los cortes del tecno.

“Elegimos ‘Moonlight Sonata’ porque ese tipo de interpretación de piano no es algo que jamás podríamos hacer, nos pareció un gran privilegio trabajar con eso. El ritmo de 132 bpm es perfecto para un hit de música dance y la muestra nos funcionó perfectamente. Le agregamos la melodía principal con un chelo para darle un toque más cálido a todo y trabajamos pensando que acabaríamos con mayor sonido de sintetizador, pero acabamos siempre volviendo al chelo”, compartieron los integrantes de NERVO.

GATTÜSO, de Nueva York, capturó la energía de la ‘5ª Sinfonía’ con una edición más intensa en bajos, en tanto que el genio francés WorakIs, conocido por combinar la música electrónica con las orquestas, se acerca más a la sala sinfónica que a la disco con su reinterpretación de la ‘Sinfonía No. 9’.

“Elegí esta melodía porque toqué el saxofón durante 12 o 13 años de niño, así que conocía la música clásica y la de Beethoven, entre otros genios del género. Cuando tuve la oportunidad de tomar la melodía e incorporarle la vibra festiva, para mi fue algo impresionante, ¡ y con un resultado épico!”, explicó GATTÜSO ante la iniciativa de Deezer.

El belga The Magician, transporta al público con su remix de ‘Claro de luna’, mientras que Jean-Benoît Dunckel, mejor conocido por ser uno de los integrantes del famoso dueto de los años 90, Air, nos aporta una brillante versión electrónica de piano con su interpretación abstracta de la ‘7ª Sinfonía’.

Beethoven Remixed forma parte de las series Originals de Deezer, y es una pieza que acompaña al álbum de piano clásico contemporáneo, Beethoven Recomposed.

“La belleza y el dramatismo de la música clásica la vuelve una fuente perfecta de inspiración para los productores de música electrónica y ha sido sumamente emocionante llegar a conocer este rango de representaciones. En Beethoven Remixed tenemos la primera playlist exclusiva que nos reúne DJs de calibre mundial para celebrar el enorme legado de Beethoven. Cada canción combina un estilo característico y particular con alguna de las conocidas composiciones del maestro clásico”, agregó Nigel Harding, VP of Artist Marketing en Deezer.