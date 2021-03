El 16 de diciembre de 2020 dio inicio al año dedicado a Beethoven en marco del 250 aniversario de su natalicio y diversos pianistas internacionales se dieron a la tarea de revisitar la obra del compositor con nuevas versiones e interpretaciones de sus melodías más aclamadas, canciones que hoy son agrupadas y lanzadas en una edición especial de la plataforma Deezer Originals.

La plataforma informa que pianistas como Chilly Gonzales, Sofiane Pamart y Chloe Flower forman parte de este proyecto con nuevas interpretaciones de las obras maestras del compositor. En total son 12 artistas que han aplicado su toque personal a los clásicos en el álbum ‘Beethoven Recomposed’ de Deezer.

Cada uno de los pianistas hace propia una de las composiciones originales de Beethoven. En el caso de Sofiane Pamart, una de las artistas de música clásica más escuchadas del 2020 en Deezer, ofrece una interpretación de la “Sonata para piano No 14 – Moonlight” (Claro de luna); Sofiane es conocida por “romper los códigos del piano elitista”, y creó una nueva melodía que mantiene las armonías y acordes de Beethoven.

La pianista, compositora y productora Chloe Flower –quien participó en 2019 con Cardi B en los premios Grammy, reinterpreta en este proyecto “Piano Concerto n.5: “Emperor - Adagio’ de Beethoven, Chloe añadió su propio estilo 'popsical' para dar a la melodía un toque romántico y lírico.

A su vez, Chilly Gonzales elimina en su reinterpretación los bajos originales de la “Sonata para piano No 15 – Pastorale: II. Andante”: la primera vez que escuché esta sonata de Beethoven, me dejó la impresión de ser muy moderna, la mano izquierda es como una secuencia. Uno hasta se la puede imaginar como parte de una versión más lenta en tecno, como una línea de bajo de sintetizador de los años 80. Al sentarme a practicarla, me di cuenta que esa línea de bajo no me ayudaba y decidí eliminar ese elemento de pop moderno para así enfocarme únicamente en la melodía. Pensé que eso sería un mayor reto, esencialmente, quitarle ese ritmo que es tan famoso en este movimiento, y esto me permitió ver qué podía hacer con la melodía, como si fuera una balada de jazz”, expresó Chilly.

En “Beethoven Recomposed” se presentan las 12 composiciones originales de Beethoven junto a 12 canciones nuevas de piano, de tal forma que los seguidores de este estilo de música pueden escuchar exactamente cómo cada artista le aportó su propio giro.

Celebramos el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven con #BeethovenRecomposed, una selección de sus mejores composiciones reelaboradas por grandes artistas actuales https://t.co/X8MmJ2iFh2 pic.twitter.com/JTNJucdUxl — Deezer España (@DeezerES) March 30, 2021

Las y los músicos participantes de “Beethoven Recomposed” son:

*Sofiane Pamart: “Sonata para piano No 14 - Moonlight (Claro de luna)”

*Chloe Flower: “Concierto para piano No 5: Emperor – Adagio”

*Chilly Gonzales: “Sonata para piano No. 15 - Pastorale: II. Andante”

*Roger Eno: “Für Elise (Para Elisa)

*Belle Chen: “Concierto para piano No. 4 en sol mayor, Op. 58: I. Allegro moderato”

*Florian Christl: “Cuarteto de cuerda No. 13 de Beethoven, Op. 130 - II. Presto”

*Balmorhea: “Sonata Pathétique No 8, Op. 13 - Adagio Cantabile”

*Lise de la Salle: “Concierto para piano No. 3 - Largo (2º Movimiento)”

*Shida Shahabi: “Sonata para piano No. 26 Les Adieux: Andante”

*RIOPY: “Sinfonía No. 7: Allegretto”

*Julia Gjertsen: “Sonata No. 20 en sol mayor, Op. 49 No 2”

*Carlos Cipa: “Sonata para piano No. 30 Op 109: Vivace”

Para saber

Cada una de las canciones en “Beethoven Recomposed” también está disponible en calidad de audio de alta fidelidad. Este nuevo álbum de Originals llega después del lanzamiento del reporte musical de Deezer “Classical Revival”, realizado en colaboración con BPI y la Royal Philharmonic Orchestra.

En el mismo se revela que los jóvenes en edades entre los 18 y 25 años representan ahora un tercio (34%) de los usuarios de música clásica en todo el mundo, una audiencia que creció considerablemente durante la pandemia.

“En estos momentos difíciles, la música clásica ha logrado cautivar a personas de todas las edades. Nuestro nuevo álbum busca reunir a todo tipo de amantes de la música clásica mezclando sonidos contemporáneos con los más tradicionales. Es la primera vez que artistas dentro de esta ‘nueva’ esfera clásica se dedican a recomponer las piezas de un ícono como Ludwig van Beethoven. Mi deseo es que nuestra perspectiva exclusiva de este increíble compositor ayude a los fanáticos a celebrar el gran 250 aniversario de su vida”, dijo Yannick Fage, Classical Music Editor en Deezer.