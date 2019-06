Sofía Aragón va por la corona de Miss Universo

La tapatía Sofía Aragón se convirtió el pasado domingo en Mexicana Universal 2019, con este título, la también conferencista y escritora se preparará inmediatamente para el certamen de Miss Universo. La final fue transmitida por TV Azteca, y en entrevista, la joven jalisciense habla de este sueño que hoy es una realidad.

“Para mí (el título) significa una gran responsabilidad, ya que Jalisco tiene antecedentes de reinas muy comprometidas y responsables. Y yo viniendo de una designación, mi coordinadora estatal confió en mí, vio mi potencial, pero sobre todo apostó por mi sueño, y para mí eso no es solo el orgullo, también es la lealtad que ella me tuvo, así que tengo que hacer un buen papel en Miss Universo”, comparte.

Además de que se reconoció a Sofía como Mexicana Universal, Regina Peredo, de Puebla, se hizo acreedora al título de Mexicana Universal Hispanoamericana; y la representante de Nayarit, Yuridia Durán, representará a México en Miss International 2020.

“La verdad es que había chicas espectaculares, en un momento como éste no sabes qué va a suceder, absolutamente todas pueden ganar, todas tenían las características necesarias para representar a México independientemente de que todas también teníamos áreas de oportunidad (para mejorar)”, dice Sofía con respecto a si le tomó por sorpresa su coronación o era un hecho que ya había decretado.

“Yo soy fiel creyente de que si solamente tienes tu 100% puesto, no solo en tu trabajo de día con día, sino que también en tu preparación mental y en la fe que tienes, las cosas van a suceder. Entonces era algo que yo tenía mentalizado y jamás quité el dedo del renglón”. Recordó también que sus padres la apoyan en todo momento, de hecho reconoció en un principio que su papá no estaba de acuerdo con la idea, pero toda vez que vio cristalizado su sueño confío en el camino que ella quiso recorrer; su mamá también le dijo que era un logro por el que había luchado con mucho esfuerzo.

Con la llave en mano

Sobre a qué le atribuye que haya sido la ganadora absoluta, remarca que tuvo que ver su desenvolvimiento e inteligencia emocional: “No soy simplemente una mujer bella físicamente, también represento a una mujer mucho más humana, con un mensaje, represento a una mujer que realmente ha trabajado y se ha esforzado por lo que quiere lograr”.

Además, agrega que “muchas veces a las personas se les dan las cosas como por arte de magia, en mi caso es diferente, yo represento a todos aquellos a los que quizá se nos dijo que ‘no’ y aun así con perseverancia y con mucha entrega dijimos: ‘¡Cómo no! ¿Cómo es posible que la vida me diga que no? Yo voy a hacer que me diga que sí, porque si la puerta se cierra, yo también tengo la llave’”. Igualmente, recalca que otros de los aspectos que reflejó para ganar es que tuvo estabilidad emocional, concentración y enfoque.

Responsabilidad absoluta

Sofía llegará el jueves a Guadalajara para visitar a todas las personas que la apoyaron; el lunes regresará a la Ciudad de México a continuar con su preparación. Confiesa que ella y Lupita Jones, la directora del certamen, tienen muchas ganas de marcar la diferencia de camino a Miss Universo.

“Vamos a hacer un fuerte equipo, las dos vamos hacia el mismo camino, vamos de la mano, queremos generar un verdadero impacto enfocado en mi proyecto que es la lucha contra el trastorno depresivo y el empoderamiento humano, juntas de la mano vamos a llegar muy lejos; me dijo que en ella tengo una familia y que la considere una aliada y una mentora. Me siento muy orgullosa de contar con su apoyo”.

Finalmente, sobre el diseñador que ella elegirá rumbo a Miss Universo, dijo que quiere trabajar con Fer Santos, ya que desde un inicio él estuvo apoyándola, incluso cuando no tenía el reflector que ahora tiene.