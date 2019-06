Jalisco "destrona" a su reina

La polémica se hizo presente en el certamen Mexicana Universal 2019 (cuya presentación será el domingo 09 de junio a las 20:00 horas por Tv Azteca); ayer se dio a conocer mediante un comunicado de prensa que la candidata de Jalisco, Dorothy Sutherland, una de las favoritas de Lupita Jones fue descalificada por no cumplir con el contrato establecido por la organización: “Por medio de la presente hacemos del conocimiento público que a partir de esta fecha 07 de junio del 2019, con carácter retroactivo al 02 de junio del presente, la Srita. Dorothy Nathaly Sutherland queda despojada del título Mexicana Universal Jalisco 2018, (que obtuvo el día 14 de noviembre del 2018), por el incumplimiento de contrato sostenido con esta organización”, indica el primer párrafo.

En dicho documento también se dio a conocer que Sofía Aragón entrará en su lugar para terminar con los compromisos que dejó pendientes su colega. Así mismo, se presentó a la Srita. Michel López Sosa como la representante de Mexicana Universal Jalisco 2019: “Dándole la oportunidad como ella lo merece, de prepararse todo un año para representar dignamente a nuestro Estado”, agrega el comunicado.

Sofía Aragón, nueva representante del Estado de Jalisco. CORTESÍA

Sin dar mayor explicación a los motivos exactos que llevaron a la organización a separar de su cargo a Dorothy, trascendió que el origen de la destitución fue porque la tapatía no se habría presentado el domingo pasado a la concentración de las candidatas en la Ciudad de México, por haber preferido realizar un viaje con su actual pareja; este último dato no ha sido ni confirmado ni desmentido por los involucrados.

Sobre su nombramiento, Sofía Aragón publicó en el Facebook de Mexicana Universal el siguiente mensaje: “Hoy me desperté con esta noticia: Oficialmente soy Mexicana Universal Jalisco. Desde hoy -ayer-, la designación pasa a ser simplemente un escalón de este camino, una oportunidad para demostrar que yo sí quiero representar a mi Estado y que estoy dispuesta a dar mi 100%; todo mi esfuerzo, sacrificio y entrega, para que realmente valga la pena todo el apoyo y respaldo que he recibido por parte de la organización @mxu.jalisco, de mi familia, amigos y seguidores. Aunque agradezco a la vida darme la oportunidad de pasar primero por la designación, porque eso me hizo prepararme el doble y esforzarme el triple… Me hizo darme cuenta que ninguna competidora es pequeña y que hay que darlo todo siempre en el escenario… Hoy un sueño más se cumple, hoy despierto con nuevas ilusiones y renovada energía para esta concentración nacional... Hoy, una vez más, la vida me demuestra que el no rendirse, rinde frutos y que el más doloroso ‘no’ puede regalarte el mayor ‘sí’ de tu vida. Nunca subestimes a una mujer que está dispuesta a darlo todo en la batalla por sus sueños”, finalizó.