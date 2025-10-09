La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer el Plan México a empresarios del Foro Económico Mundial (WEF), durante un encuentro realizado en Palacio Nacional. El proyecto busca fortalecer la industria nacional, impulsar el mercado interno y promover la soberanía energética y alimentaria.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno federal, asistieron representantes de 17 países miembros del WEF. Sheinbaum destacó el optimismo de su Gobierno en la relación con Estados Unidos y Canadá, principales socios comerciales de México.

El Plan México contempla aumentar la inversión pública y privada, expandir la infraestructura ferroviaria, carretera y portuaria, y generar 26 mil megavatios de energía mediante la Comisión Federal de Electricidad, con apoyo del sector privado.

La Presidenta también anunció metas para alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos, tecnificar el riego agrícola, construir 1.7 millones de viviendas e incrementar la matrícula educativa.

El Plan México, presentado en abril, consta de 18 acciones que buscan sustituir importaciones, fortalecer la producción nacional y articular la inversión con desarrollo social. Sheinbaum afirmó que este esfuerzo posicionará al país entre las diez economías más importantes del mundo.

Por su parte, Altagracia Gómez Sierra comentó que durante el encuentro se presentó el Plan México y se habló de la fortaleza de nuestro país en materia de inversión pública, así como del trabajo que se realiza por la prosperidad compartida y la soberanía energética.

CT