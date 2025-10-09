Durante septiembre, el empleo formal en México registró un incremento mensual de 116 mil 765 plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta para un mes similar desde 2023. Sin embargo, el crecimiento acumulado en lo que va del año muestra una desaceleración significativa.

De acuerdo con el IMSS, entre enero y septiembre de 2025 se generaron 333 mil 303 puestos de trabajo, lo que representa una reducción de 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Al 30 de septiembre, el registro total alcanzó 22 millones 572 mil empleos, de los cuales 87% son permanentes y 13% eventuales.

Sin considerar a los 1 millón 189 mil trabajadores beneficiarios de la reforma de plataformas digitales, los sectores con mayor aumento porcentual anual fueron transportes y comunicaciones (9.3%), comercio (2.7%), electricidad (2.4%) y servicios sociales y comunales (1.1%).

Por entidad federativa, los mayores crecimientos anuales se registraron en Estado de México, Hidalgo y Michoacán, con aumentos superiores a 3%, seguidos de Colima (2.6%), Aguascalientes (1.7%) y Nuevo León (1.1%).

El número de registros patronales cerró septiembre en 1 millón 39 mil, cifra 2.4% inferior a la observada un año antes, debido a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros de personas físicas.

El salario base de cotización promedio se ubicó en 623.1 pesos diarios, lo que representa un incremento anual de 7.4%, equivalente a 43.3 pesos más.

A pesar del repunte mensual, los datos del IMSS confirman que la creación de empleo formal se ha desacelerado en el transcurso del año.

