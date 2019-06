Miss Michoacán denuncia abuso sexual infantil en televisión abierta

En un intento por dar profundidad a este tipo de certámenes, las concursantes de "Mexicana Universal" decidieron contar sus experiencias de vida, como en el caso de Diana Martínez, concursante de Michoacán, que sufrió abuso sexual durante su infancia y decidió compartirlo en televisión nacional para alertar sobre esta situación, pero también para hacer saber que si gana, su empeño estará en prevenir este tipo de agresiones.

"Yo quería que supieran que soy una mujer fuerte, capaz de salir adelante, no quería que me vieran decaída”

"El punto de compartir esto con todas las personas es porque no quiero que se vuelva a repetir la misma historia con otros niños, quiero que la gente levante la voz, quiero enviar un mensaje a todas las personas para que no pasen por la misma situación, eso es por lo que yo decidí hablar de mi propia experiencia, no me di por vencida solo por haber vivido abuso", dijo la joven aspirante a ganar el primer lugar en este concurso y así representar a México.

Platicó que su mamá ya lo sabía y que la apoyó en todo momento, aunque cuando se lo hizo saber, lloró.

"Yo quería que supieran que soy una mujer fuerte, capaz de salir adelante, no quería que me vieran decaída. Mi mamá en ese momento lloró, yo recuerdo que el volver a ver las imágenes (el recuerdo) es lo que me hacía sufrir, el vivir con el coraje, la incertidumbre".

¿De qué forma una joven mexicana podría ayudar a erradicar el abuso sexual infantil?, Diana dice que ya tiene algo en mente.

"Me gustaría implementar campañas de concientización a los padres de familia, para que presten atención. También sería por la parte de cómo saber detectar en ese momento si un niño está pasando por esa situación, que un niño sepa identificar cuando una persona se le acerca y comienza a tocarlo, enseñarles a los niños a reconocer el abuso, a comunicarse y a decir las cosas".

El domingo pasado, Diana estuvo a punto de abandonar la competencia, pero fue salvada por una de las jueces. El próximo domingo se sabrá cuáles son las 3 representantes de belleza mexicanas de entre 20 jóvenes participantes.

