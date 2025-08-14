Tini regresa a la actuación tras 10 años de ausencia con la serie 'Quebranto'

La argentina Martina Stoessel, conocida internacionalmente como Tini, llega a Ciudad de México para presentar su nueva serie dramática Quebranto, un thriller que marca su regreso a la actuación diez años después de interpretar a Violetta en la serie infantil de Disney del mismo nombre.

“Vengo bastante a México por trabajo, siempre me encanta la energía de la gente, no hay grises y son recontra apasionados (...) Ha sido muy lindo poder filmar en Argentina y en algunos lugares de México. Ojalá la vida me dé la oportunidad de poder volver a trabajar en México”, respondió la también cantante.

Aunque no recuerda algunos de los escenarios donde se grabaron las escenas y tuvo que pedir ayuda a sus compañeros de elenco, Tini destacó locaciones como la histórica plaza de Tlatelolco y el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, donde se realizaron varias tomas exteriores.

En esta nueva producción, que también estará disponible en Disney Plus, Tini retoma su vínculo con la ‘Casa del ratón’, aunque ahora a través de la plataforma de streaming. La serie sigue la historia de Miranda (interpretada por Tini), una joven mexicana adoptada por una familia argentina, quien años después regresa a su país natal para descubrir sus verdaderos orígenes.

A través de ‘Quebranto,’ la artista sigue la línea más adulta de su carrera musical en la que ha colaborado entre otras con María Becerra en el tema ‘Miénteme’ (2023) o con Belinda y Lola Índigo en ‘La niña de la escuela’ (2021), todas jóvenes exponentes de la industria musical.

“(‘Quebranto’) fue un desafío, lo último fue Violetta, fue hace mucho tiempo. Me he dedicado mucho a la música. Estaba teniendo un momento en lo personal en el que necesitaba espacio, otro aire. Tenía ganas de volver a actuar, pero se necesita mucho tiempo (...) y llegó en un momento indicado en el que me volví a enamorar de la actuación”, expresó.

La cantante de 28 años tuvo que enfrentarse por primera vez a escenas de sexo o coreografías de acción, una experiencia “nueva” desde la preparación junto al director mexicano Bernardo de la Rosa.

“No había vivido algo así desde mis 14 años. Hay escenas duras en las que por ejemplo se trata la salud mental. Después de filmar necesitaba llorar cinco minutos y volver, que a veces resulta difícil, pero la producción siempre estuvo pendiente. Fue una experiencia muy linda”, desarrolló.

Oportunidad para otros 'actores Disney'

Entre el reparto, Tini no es la única intérprete que ha trabajado en otras ocasiones para Disney o cadenas dedicadas a los más pequeños de la casa, el chileno Jorge López o el mexicano Martín Barba también comenzaron en series infantiles como ‘Yo soy Franky’ (2015) o ‘Soy Luna’ (2016-2018).

“Por primera vez me toca un personaje cercano a mi edad. Eso significa que los conflictos y las dinámicas son más profundas. Sí creo que será un antes y después en mi carrera, lo que no quiere decir que lo otro sea menos importante. He aprendido muchísimo de cada cultura que me ha tocado evidenciar, pero es muy poderoso estar en la piel de alguien más grande”, evidenció López.

Para Barba, de 35 años, este proyecto “demuestra que ya creció” y coincidió con su compañero de reparto en que a aquellos que trabajaron en rodajes más juveniles “les cuesta dar el paso”.

‘Quebranto’ se estrena el próximo 15 de agosto de manera internacional por streaming en lo que es la vuelta de Tini a la actuación.

YC