Taylor Swift revela portada y fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Este miércoles por la tarde, salió el episodio del podcast de Travis y Jason Kelce, “New Heigths”, con Taylor Swift como la invitada especial, donde reveló los detalles de su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl . Entérate a continuación.

Durante el podcast, la cantante dijo que este disco se centra en sus vivencias tras bambalinas durante The Eras Tour, su más reciente gira en la que, durante casi dos años, ofreció alrededor de 150 conciertos de más de 3 horas de duración, por lo que las expectativas sobre el proyecto son bastante altas.

“ Este álbum trata sobre lo que sucedía entre bastidores en mi vida personal durante esta gira que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, dijo.

Portada

Lo primero que Taylor mostró fue la portada, en donde se observa ella vistiendo un traje de “cabaret”, sumergida en el agua.

ESPECIAL / X / @taylorswift13

En la entrevista, la cantautora señaló que escogió esa foto porque representa cómo terminaban sus noches mientras se encontraba de gira: ella relajándose en su tina con un baño caliente y relajante. Dijo que todas las noches seguía la misma rutina, lo único que variaba era la ciudad en la que se encontraba.

Tracklist

Luego, al voltear el vinilo que mostró en el programa, Taylor reveló las 12 canciones que conforman el disco:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin The Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

ESPECIAL / X / @taylorswift13

La cantante aseguró que no habrá canciones adicionales ni versiones extendidas del álbum , ya que, según explicó, suele escribir muchas canciones y llevaba tiempo queriendo hacer un proyecto tan ambicioso y conciso, y dijo que las 12 canciones encajan perfectamente.

Asimismo, Travis Kelce, quien es su actual pareja, afirmó que todas y cada una de las canciones son “rotundos éxitos”. “El disco surge del lugar alegre, salvaje y dramático en el que me encontraba en mi vida, y esa efervescencia se refleja en este disco. Y, como dices, son éxitos”.

ESPECIAL / YOUTUBE / NEW HEIGHTS

Tras esto, los “Swifties” tienen las expectativas sobre este álbum bastante elevadas, especialmente por la colaboración de Sabrina Carpenter, quien está por estrenar su nuevo disco, Man's Best Friend, este 29 de agosto, y quien ha sido fanática de Taylor Swift desde niña . Incluso fue su telonera en el Eras Tour en algunas ciudades, incluyendo México.

Por su parte, señaló que el álbum nació durante la segunda etapa de la gira, a su paso por diferentes países de Europa, y reconoció que a pesar del cansancio, estaba fuertemente inspirada para componer nuevas canciones: “A estas alturas de la gira estaba agotada físicamente, pero mentalmente estaba muy emocionada por crear”.

Fecha de lanzamiento

Finalmente, Taylor Swift reveló la tan esperada fecha en la que el disco estará disponible, tanto en formato físico como en digital: el lanzamiento será el 3 de octubre del 2025.

Swift se refuerza como una de las artistas más influyentes de la actualidad, pues una vez más rompió el internet con sus recientes publicaciones sobre The Life of a Showgirl en sus redes sociales, y con el episodio del podcast de su novio y su cuñado, que, a este momento, tiene más de 10 millones de vistas.

