'Demon Slayer: Castillo Infinito', ¿cuándo y a qué hora es la preventa?

La esperada película Demon Slayer: Castillo Infinito ya tiene fecha de estreno en México, llega a cines el 11 de septiembre de 2025, y los fans ya se preparan para asegurar sus boletos con anticipación.

¿Cuándo comienza la preventa?

La preventa oficial de boletos inicia este viernes 15 de agosto con el siguiente horario:

9:00 a.m. – Preventa general para el estreno en todos los cines de México, tanto en Cinépolis como en Cinemex.

Antes del estreno general, Demon Slayer tendrá una proyección anticipada el 7 de septiembre en Cinépolis Parque Toreo en Ciudad de México, con la presencia de invitados especiales de Japón y actores de doblaje latino.

Como parte de la celebración previa al estreno, Crunchyroll transmitirá toda la serie de Demon Slayer por 24 horas en YouTube, desde el 16 de agosto a las 11:00 a.m. El contenido estará disponible durante siete días con subtítulos en español.

¿De qué trata Castillo Infinito?

La película inicia el arco final del manga de Koyoharu Gotouge, donde Tanjiro y los Hashira se enfrentan a las Lunas Superiores dentro del Castillo Infinito, una fortaleza controlada por Nakime y conectada con Muzan Kibutsuji.

SV