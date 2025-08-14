Jueves, 14 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

'Demon Slayer: Castillo Infinito', ¿cuándo y a qué hora es la preventa?

La nueva película de Demon Slayer ya tiene fecha de estreno en México

Por: El Informador

Los fans ya se preparan para asegurar sus boletos para 'Demon Slayer: Castillo Infinito' con anticipación. X/ @Crunchyroll

Los fans ya se preparan para asegurar sus boletos para 'Demon Slayer: Castillo Infinito' con anticipación. X/ @Crunchyroll

La esperada película Demon Slayer: Castillo Infinito ya tiene fecha de estreno en México, llega a cines el 11 de septiembre de 2025, y los fans ya se preparan para asegurar sus boletos con anticipación.

¿Cuándo comienza la preventa?

La preventa oficial de boletos inicia este viernes 15 de agosto con el siguiente horario:

  • 9:00 a.m. – Preventa general para el estreno en todos los cines de México, tanto en Cinépolis como en Cinemex.

Antes del estreno general, Demon Slayer tendrá una proyección anticipada el 7 de septiembre en Cinépolis Parque Toreo en Ciudad de México, con la presencia de invitados especiales de Japón y actores de doblaje latino.

Como parte de la celebración previa al estreno, Crunchyroll transmitirá toda la serie de Demon Slayer por 24 horas en YouTube, desde el 16 de agosto a las 11:00 a.m. El contenido estará disponible durante siete días con subtítulos en español.

¿De qué trata Castillo Infinito?

La película inicia el arco final del manga de Koyoharu Gotouge, donde Tanjiro y los Hashira se enfrentan a las Lunas Superiores dentro del Castillo Infinito, una fortaleza controlada por Nakime y conectada con Muzan Kibutsuji.

SV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones