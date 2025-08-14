Biblioteca Juan José Arreola abre espacio a la música en vivo

La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola suma una nueva propuesta para ampliar su papel como espacio de encuentro y no solo como resguardo de libros. Se trata de “Los Jueves en la Arreola”, una serie de presentaciones musicales que tendrán lugar un jueves al mes en la explanada del segundo piso, a las 18:30 horas, con agrupaciones profesionales de distintas instituciones.

Francisco Javier San García, coordinador de la biblioteca contemporánea, explica que el objetivo es abrir el recinto a experiencias que complementen la lectura. “La biblioteca no solo son libros, sino que la biblioteca es mucho más… también se va a escuchar”, afirma. Y añade: “Entendemos la biblioteca como un tercer espacio, como un lugar de encuentro e intercambio donde se pueden vivir experiencias en primera persona, con músicos prácticamente a tu servicio, como si fueran libros abiertos de forma personal”.

Esta propuesta se suma a la amplia agenda cultural del recinto. EL INFORMADOR/ H. Navarro

El ciclo inició este jueves con la presentación de la Orquesta Típica del Estado de Jalisco, como parte de un convenio con instituciones gubernamentales, privadas y universitarias.

La programación se mantendrá activa hasta diciembre: el 11 de septiembre tocará la Banda de Música del Gobierno del Estado; el 16 de octubre será el turno del concierto de aniversario de Refundación con la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba; el 13 de noviembre se presentará el Coro del Gobierno del Estado, y el 11 de diciembre cerrarán la Orquesta Típica y el Coro del Gobierno del Estado.

Esta propuesta se suma a la amplia agenda cultural del recinto, que ofrece alrededor de 400 actividades al año, desde talleres de lectura hasta jornadas recreativas. “Toda esa programación está publicada de forma regular en nuestras redes, por eso es muy importante que puedan estar comunicados”, indica San García.

Más allá de la música, el coordinador subraya el valor del recinto como un sitio de convivencia segura y gratuita. “La idea es que la biblioteca sea un lugar donde uno pueda estar de forma tranquila, participando de eventos interesantes. Igual que tenemos medio millón de libros, cada lectura y cada página nos puede llevar a experiencias como estas”.

EL INFORMADOR/ H. Navarro

