'Lord Pádel' detenido junto a su familia por homicidio en grado de tentativa

Alejandro Germán "N", conocido como Lord Pádel, fue detenido en el Aeropuerto de Cancún junto con su esposa Karla Alejandra "N", su hijo Germán "N" y su socio Othón "N", todos bajo investigación por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.

Los cuatro eran buscados desde el 19 de julio, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara la agresión a un profesor durante un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza. Tras el suceso, los involucrados abandonaron el municipio.

Al momento de su detención, dos de los sujetos presentaron copias de un recurso de amparo, del cual la FGJEM no ha recibido notificación oficial. Todos fueron trasladados a una sede ministerial para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún, en acción conjunta de la Fiscalía del Edomex, Fiscalía General de la República, Fiscalía de Quintana Roo y la Interpol.

MF