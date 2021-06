Sigue el éxito para Christian Nodal y Gera MX

El tema “Botella tras botella” es interpretado por dos caras importantes del género regional y el urbano en México: Gera MX y Christian Nodal, quienes con esta fusión que hacen, han logrado un gran éxito en listas radiales y de plataformas digitales.

Bajo la producción de Jay Rick y Edgar Barrera, “Botella tras botella” es de los temas más esperados del año, llegando a su fecha de estreno acompañado por un video oficial grabado durante la creación del tema en una cita casual entre Gera MX y Nodal, dando a conocer que en realidad la inspiración y producción del sencillo resultó muy sencilla para este par de amigos.

Gera MX nació el 15 de julio de 1994 en Monterrey, Nuevo León; sin embargo, desde muy pequeño por cuestiones familiares, su madre se mudó a San Luis Potosí, donde creció. Desde que se encontraba cursando la primaria comenzó su agrado por el rap, nota que tiene facilidad para el “freestyle” ganando varias batallas desde las de tipo “amateur” hasta algunas otras con premios, pero nada serio. Al inicio sólo era para alegrar a sus compañeros.

Siempre se vio influenciado musicalmente por diferentes géneros, desde Hector Lavoe, hasta Control Machete, Caballeros del Plan G y Molotov, a quienes escuchó creciendo y quienes fueron sus grandes influencias para hacer rap. Posteriormente por problemas de pandillas, decide regresar a Monterrey en donde conoce a Teeam Revolver quien más tarde le enseñaría sobre rimas y “beats”, cuenta en un comunicado Universal Music.

Comienza a escribir canciones como tal desde los 12, 13 años, y posteriormente graba maquetas como “Caos en el paraíso” o “A medio camino”, él mismo quemaba sus discos e imprimía sus portadas y los vendía entre sus amigos. Después de pertenecer a la Mexamafia, fue firmado por otro sello en donde grabó sus siguientes discos como “No veo no siento”, “No me maten antes de hoy”, y “Los niños grandes no juegan”, adjudicándose de un gran fan base y logrando girar por todo México y visitar lugares como Colombia y Ecuador.

En 2018 decide salirse de JB Ent., para formar junto con sus amigos, quienes eran conocidos como “Pájaros Cumbia” (Bipo Montana, Jay Romero, Teeam Revolver) su propio sello disco discográfico, dando como resultado “Rich Vagos”, el sello más fuerte del género en México y Latinoamérica, en la actualidad.

Sobre el sencillo, Gera MX menciona:

“ 'Botella tras botella' para mí es un himno, un himno de la fiesta, de los amigos"

Me recuerda a los mejores momentos que he pasado como artista, dando conciertos, brindando con la adrenalina después de un gran show, estando de gira con un desamor en la mente o con un amor en la mente; todo eso involucra este sencillo. Desde muchos ángulos: la fiesta, el desamor, cómo te sientes cuando estás lejos, cómo extrañas, cómo piensas… todo eso para mí representa 'Botella tras botella' ”.

Para Christian Nodal, “Botella tras botella” fue pasar un momento entre amigos: “Trabajar con Gera es algo muy divertido. Somos muy buenos amigos, tenemos la costumbre de hacer carnes asadas antes de llegar al estudio, tomar y grabar música por puro amor al arte. La cultura hip-hop es algo que yo respeto y admiro mucho; que este tema sea tan genuino siento que lo hace más especial. Se fue viral porque yo lo puse en mi canal de Twitch mientras estaba jugando y alguien tomo ese pedazo, lo puso en Tik Tok y se fue a un impacto que ni él ni yo habíamos planeado. Ni siquiera estaba en nuestros planes sacar la canción”.

MB