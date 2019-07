Serinda Swan desafía a la muerte

La actriz canadiense Serinda Swan estrena la serie “La Forense” en Universal TV, producción en donde interpreta a “Jenny Cooper”, una profesional de la necrología quien pasa por una etapa difícil en su vida. Viuda reciente, la protagonista de la serie investiga muertes misteriosas.

Serinda platicó sobre la preparación que tuvo para su personaje: “Mucha gente me ha dicho que siempre interpreto a mujeres y personajes fuertes. Mi respuesta es que sí, siempre han sido mujeres fuertes, pero también se les permite tener debilidades al mismo tiempo. Ver a ‘Jenny’ y ver qué tan fuerte era en la vida me hizo querer descubrir también sus puntos débiles. Las cosas con las que no ha podido lidiar. Generalmente es algo en el interior: quise descubrir sus traumas, por qué tiene ansiedad, ataques de pánico. Eso fue interesante para mí”.

Para preparar su personaje, la actriz charló con forenses en la vida real, al mismo tiempo que se sumergió en los temas de ataques de pánico.

Sobre la preparación para su rol, agregó: “Leí el libro, la serie está basada en los libros de Matthew Hall. A nivel personal quise presentar a una mujer muy fuerte, multifacética, que también puede ser débil con su fuerza. Al llorar puede reír”.

Tanto la productora (Morwyn Brebner) como tres de los cuatro directores de los episodios son mujeres, algo que ha resultado en un acercamiento diferente a la producción: “Es una experiencia muy colaborativa. Hay un equipo creativo muy femenino (directora, productora ejecutiva). Es un grupo de mujeres muy colaborativo, también hay varones en el equipo”.

“Algo que encuentro diferente al trabajar con mujeres es esa habilidad de la colaboración”, agrega la actriz, quien anota demás “nunca antes había colaborado con los creadores de esta manera. Están muy abiertos a nuevas ideas, a que les lleve mi experiencia y sugiera líneas diferentes, hablar de sentimientos, la energía. Es maravilloso, me siento honrada, nunca había sentido mi voz tan tomada en cuenta”. Los capítulos los dirigen tres mujeres y un hombre (Adrienne Mitchell, Winnifred Jong, Sherren Lee y Paul Fox).

“Creo que la fuerza y la sensibilidad son el mismo lado de la moneda; la gente dice todo el tiempo ‘es fuerte, pero tiene emociones’: eso es la fuerza. Las emociones son fuerza, la habilidad de comunicar cómo nos sentimos, que surjan las emociones. Los momentos más fuertes de mi vida han sido cuando comunico mis emociones, en lugar de esconderlas. Al estar enojada o triste, surge cómo somos en la manera en que nos afecta: eso es la fuerza. Creo que es eso lo que le sucede a ‘Jenny’. Tiene una vida en la que está pasando por una etapa difícil”.

Con ganas de más

Con la primera temporada a punto de estrenarse en Latinoamérica, Serinda Swan adelantó que ya están en la preproducción de la segunda temporada: “Ya empecé a ver los guiones para la segunda temporada, estoy muy emocionada. He tenido juntas con Morwyn Brebner y Adrienne Mitchell (quienes son la productora ejecutiva y la directora). Hace una semana conversamos, nos la pasamos muy bien hablando de la segunda temporada, a dónde irá ‘Jenny’, el mundo en el que vive. Eso me ha emocionado mucho”.

Serinda se ha comunicado con Matthew Hall, el escritor que creó a su personaje con una serie de novelas: “Hemos estado en contacto. Es un gran fan de la serie, además de ser el creador. Tenía algo de nervios de saber cómo reaccionaba, cómo se sentiría. No es una adaptación literal, está basada vagamente: se trató de llevar la esencia del personaje y a dónde puede llegar, en un país diferente y unos 25 años más joven que en el libro. Fue cambiar un poco la idiosincrasia del personaje, tenerla en un nuevo mundo. Al autor le encantó, es bueno tener su apoyo”.

Para verla

“La Forense” con Serinda Swan / Estreno hoy, 2 de julio / 22:00 horas por Universal TV.