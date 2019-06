Los estrenos de Netflix para julio de 2019

Uno de los meses más esperados de Netflix, pues julio contiene estrenos de secuelas de series, documentales y películas propias de la plataforma de streaming que son exitosos en todas partes del mundo.

A mediados del mes pasado Netflix lanzó la producción estelar “Misterio a Bordo”, protagonizado por Jennifer Aniston, Adam Sandler y Luis Gerardo Méndez, posicionándose como la producción original más vista en su primer fin de semana de estreno, con un total de 30 millones de cuentas, según Luis Gerardo.

Sin embargo, este mes de julio, Netflix no baja la guardia y tiene preparado un catálogo que puede competir contra este tipo de producciones. Entre ellas, la tercera temporada de “Stranger Things”, una de las series más esperadas del año; la temporada tres de “La Casa de Papel” y la última temporada de “Orange is the New Black”.

Así que te invitamos a abrir el calendario, preparar las palomitas y apartar el tiempo suficiente para dedicarle la atención a lo mejor de lo que viene en el mes de julio de 2019, despidiendo también a las series que culminan sus temporadas y entusiasmarse por las que aún tienen historias que contar:

Series

“La Casa de Papel 3” Después de conseguir huir con los mil millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, El Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado. Se estrena el próximo 19 de julio



ESPECIAL / Netflix

“Stranger Things 3” Desde ratas rabiosas y espías soviéticos hasta un nuevo refresco y un deslumbrante centro comercial. Es el verano de 1985 en Hawkins y se avecinan grandes cambios. Disponible a partir del 04 de julio



ESPECIAL / Netflix

“Orange is the New Black 7” En la temporada final, Piper enfrenta un nuevo desafío: adaptarse a la vida más allá de Litchfield. A estrenarse el 26 de julio de 20



ESPECIAL / Netflix

“Otra Vida” El astronauta Niko Breckenridge y su joven tripulación afrontan un gran peligro durante una arriesgada misión para explorar el origen de un artefacto extraterrestre. Disponible el 25 de julio



Películas

“Blade Runner: The Final Cut” En una Los Ángeles distópica y asfixiante, el ex Blade Runner Rick Deckard debe regresar al servicio activo para retirar a cuatro réplicos que escaparon de las colonias. Estreno el 1 de julio

“Como si Fuera la Primera Vez” Un biólogo marino se enamora de una maestra sin memoria a corto plazo y tiene que reconquistarla todos los días. Disponible en la plataforma el 01 de julio



ESPECIAL / Netflix

“Obsesión Secreta” Una mujer despierta con amnesia parcial tras ser víctima de un ataque brutal. ¿Podrá confiar en su entorno mientras lucha por recuperar la memoria? En Netflix el 17 de julio

“Boi” Boi es un chofer catalán que debe acompañar a dos empresarios asiáticos de visita en Barcelona para cerrar un trato importantísimo. Estreno el 26 de julio

“Sing: ¡Ven y Canta!” Un koala muy optimista intenta salvar su teatro con un concurso musical en el que participan una tímida elefanta, un joven gorila y una estresada cerdita, entre otros. En la plataforma a partir del 28 de julio



ESPECIAL / Netflix

“Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco” Seiya y los Caballeros del Zodiaco prometen proteger a la diosa griega Atenea en su batalla contra las fuerzas del mal que pretenden destruir a la humanidad. A partir del 19 de julio



Documentales

“ Parchís: El Documental” Conoce todo sobre Parchís, la banda infantil española de los ochenta, a través de entrevistas a sus ex miembros y colaboradores, imágenes de recitales y mucho más. Disponible en la plataforma el 10 de julio



ESPECIAL / Netflix

“Las Crónicas del Taco” De pastor, carnitas, canasta, carne asada, barbacoa, guisado. ¿Te suena? Le hacemos un tributo al viejo y querido taco: su historia, relevancia en México y éxito mundial. En la plataforma de streaming el 12 de julio

“El Rescate en la Cueva de Tailandia” Sigue la operación de rescate de doce chicos atrapados en una cueva inundada en Tailandia y descubre el ingenio científico que hizo posible el rescate. Disponible a partir del 01 de julio



ESPECIAL / Netflix

AC