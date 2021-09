Sergio Mayer, en casa tras estar cinco días hospitalizado

Sergio Mayer fue dado de alta del hospital donde permaneció durante cinco días debido a múltiples padecimientos. El actor ofreció este martes una conferencia de prensa para dar los detalles junto a sus médicos y confirmar que se encuentra bien y que toma esta experiencia como una lección para revalorar su vida.

"Cuando llegue aquí sentía que me quemaba toda la garganta, el pecho, el dolor me comentó el doctor es similar a cuando te va a dar un infarto"

El exdiputado ingresó, según detallaron los médicos, el viernes 10 de septiembre a las 22:09 horas debido a un dolor intenso de pecho y deshidratación. Luego de las revisiones fue diagnosticado con tres padecimientos: hipoacusia súbita aguda, esofagitis aguda viral y lesión renal aguda.

"Cuando llegue aquí sentía que me quemaba toda la garganta, el pecho, el dolor me comentó el doctor es similar a cuando te va a dar un infarto, más el virus del oído que no escuchaba… para que yo le haya dicho a mi mujer 'llévame al hospital', es porque realmente era fuerte", contó Mayer.

Debido a la hipoacusia súbita, el exintegrante de Garibaldi perdió una parte de su audición, por lo que está recibiendo un tratamiento a base de esteroides y sesiones de cámara hiperbárica. El procedimiento lo seguirá a partir de hoy desde su casa y afirmó que su esposa Issabela Camil es quien ha estado al tanto de su recuperación.

"Esta es una pequeñita pausa para mí, seguiré llevando al pie de la letra lo que me digan cada uno de los especialistas para revertir el tema de mis riñones, del oído, de la esofagitis y es nada más cuidarnos y seguir. La vida sigue, esta es una lección muy interesante para mí y no quiero volver a sentir esos dolores, pero fue muy bonito para valorar a esa gente que está al pendiente de mí".

Sobre los comentarios que surgieron en redes sociales donde se le acusaba de, con esta noticia de su hospitalización, querer desviar la atención de los procesos legales que enfrenta, entre ellos el de tráfico de influencias interpuesto por Héctor Parra, Mayer dijo que él no quería que este problema se diera a conocer, pero la noticia fue accidental cuando no se presentó a su cita en el programa "Hoy", de la cual no se acordaba.

Además consideró absurdo que crean que está evadiendo sus procesos legales, con los cuales continuará al igual que con el apoyo que brinda a víctimas de violencia desde que era servidor público.

"Seguiré apoyando a las víctimas, seguiremos trabajando en ese tema y van a seguir contando con todo mi apoyo voy a demostrar que las denuncias son un juego mediático burdo y mezquino y lo único que hacen es quitarme tiempo del trabajo que estoy haciendo y no tengo ninguna preocupación del tema legal", afirmó.

