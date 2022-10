Sergio Mayer Mori presenta "Acalanto" tema de su álbum "We One"

El músico, compositor y actor mexicano de 24 años, Sergio Mayer Mori, acaba de lanzar su reciente sencillo “Acalanto”. Y es que a la par de su carrera como artista en cine y series de televisión, reitera su pasión primigenia por la música con su nuevo álbum, “We One”, que en su mismo título resume la esencia conceptual del proyecto: “Si todos somos UNO, ganamos”. El material está empapado de su filosofía de vida y lleno de mensajes para quienes los necesiten.

“We One” es un proyecto escrito y producido por él, que consiste de tres bloques de cuatro tracks y un sello final con un total de 13 tracks. Un álbum que toca profundos temas al respecto de la consciencia humana, y de cómo es imperativo alinear las prioridades y metas como seres conscientes para mejorar la calidad de vida de todos en este planeta.

“We One” hospeda al escucha en un mundo que lo invita a pensar y a despertar a la luz y al amor que existe para todos en este universo, desde una perspectiva de profunda gratitud. Y así, alma por alma, ayudar al despertar de la consciencia colectiva de los seres humanos, teniendo presente la musicalidad adecuada para transmitir el mensaje de una manera interactiva y emocionante para el receptor.

Sergio Mayer Mori abre completamente su mente y explota su expresión musical en este álbum hecho exclusivamente con el corazón: “The only real thing, is that we are evolving into beings of love. So go love”. El primer sencillo, “Acalanto” invita a actuar con amor en este momento de la historia de la humanidad para hacer los cambios necesarios y coexistir en armonía con el planeta.

“Acalanto” es la atmósfera perfecta para entrar y conectar con el “YO” colectivo en la condición humana, y entender que cada persona tiene la oportunidad de cambiarse a sí misma de una manera consciente para generar un ambiente de paz, tolerancia y amor. “Siento que esta es nuestra oportunidad para ver la vida desde otro lugar. Me parece necesario empezar a cambiar y actuar con amor”, dice el artista.

FS