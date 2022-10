A través de su cuenta en Twitter, el cantante Marco Antonio Solís “El Buki”, compartió un post en el que a modo de broma se suma a la polémica generada tras darse a conocer los procesos de los supuestos espionajes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de México, luego de que se dio a conocer que la dependencia ha utilizado programas informáticos para espiar a través del Ejército Mexicano.

“Mientras a algunos los dejan en visto con sus mensajes, seguramente SEDENA ya los leyó... ¡No se agüiten!”, escribió “El Buki” acompañando su post con diversos emojis de risas y casco militar. La broma de “El Buki” ha generado más de 20 mil reacciones, pero también ha detonado la discusión entre sus fanáticos y diversos internautas de Twitter, por un lado, quienes han tomado con humor el comentario del cantante michoacano, y por otro lado, quienes se han lanzado contra el cantautor al señalarse que estos temas son serios y no necesita subirse a la conversación desde esta perspectiva.

Mientras a algunos los dejan en visto con sus mensajes, seguramente SEDENA ya los leyó... ����❤️���� ¡No se agüiten! ������ — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) October 8, 2022

“Luis Miguel dijo los artistas son artistas Zapatero a tu zapato; yo soy fans de hueso colorado pero su comentario no es el adecuado acuérdese que fue mencionado en la lista de los que no paga impuestos”, ha señalado uno de los internautas que han reprochado el comentario de “El Buki”. “Señor yo lo creía más inteligente como para andar publicando esos mensajes usted no tiene nesecidad pero decía mi abuela las cosas que faltan por ver en este mundo que lastima como echar a perder una bonita trayectoria (sic)”, han posteado otros en respuesta al cantante sumándose a las críticas “A poco de verdad necesitas este tipo de “publicidad” para vender tú producto??”.

“Veo muchos sencibles por acá, que no debió hacerlo, Que está manchado su trayectoria, Cada quien es libre de publicar Lo que se le dé su regalada gana,o como dicen :"el que esté libre de pecados que lance la primera piedra, nadie es perfecto y pues si no les gusta pasen de largo”, le han expresado otros usuarios en su defensa.

Filtran espionaje

En recientes días, el colectivo activista “Guacamaya”, logró infiltrase y hackear los sistemas y plataformas de diversas dependencias gubernamentales a lo largo de América Latina como Chile, Perú, Colombia y El Salvador, incluyendo a dependencias de México como el Ejército Mexicano, sacando a luz que las Fuerzas Armadas han recurrido a diversos programas especializados para espiar a activistas y periodistas, por ejemplo. Ante las filtraciones y posterior divulgación del hackeos y espionaje, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que su Gobierno realice estas prácticas.

FS