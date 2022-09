Sergio Mayer: ¡Está harto! El actor explota contra Natalia Subtil por esta razón

Sergio Mayer está harto de su exnuera Natalia Subtil, la madre de su nieta Mila, luego de que en los últimos días la modelo brasileña asistiera a varios programas de televisión para asegurar que Sergio Mayer Mori no le da manutención a su hija.

"Quien se mete con mi familia, cuidado, así se los digo, antes de cualquier postura política está mi familia"

Mayer Bretón fue cuestionado por unos audios que filtró una revista en donde supuestamente Natalia asegura que su ex es un drogadicto.

"Antes era irresponsable y ahora es drogadicto", expresó Mayer visiblemente molesto, pues aseguró que todo se trata de un chantaje de Natalia, pero prometió que poco a poco la verdad irá saliendo a la luz.

"Siempre se los dije, les dije que la verdad iba a ir saliendo poco a poco", expresó para un programa televisivo.

Mayer Bretón lamentó que desde hace varios días Natalia no les permita ver a la niña, además de que los tiene bloqueados; ante esta situación, el ex exdiputado, que busca convertirse en candidato presidencial, enfatizó que seguirá interviniendo en este asunto, pues se trata de su nieta.

Mayer lanza advertencia

Sergio Mayer aseguró que Subtil es una incongruente, porque según él, su hijo no ha pagado la educación de Mila, pero es Natalia quien no la ha llevado a la escuela. "Su madre no la ha llevado a la escuela, está violentando los derechos de mi nieta", expresó.

El actor puntualizó que ante tal situación, será un juez quien determine los pasos a seguir y qué le tocará hacer a cada quién. Antes de irse, Mayer lanzó una advertencia: "Quien se mete con mi familia, cuidado, así se los digo, antes de cualquier postura política está mi familia, y entre mi familia está mi nieta y está mi hijo, y los voy a defender a capa y espada siempre".

El exGaribaldi adelantó que están por salir más cosas que "son reales", y mencionó que Natalia no le regresado una camioneta que él le prestó para que llevara a la escuela a su nieta.

Sergio Mayer no sólo ha hecho público su repudio contra la que fuera pareja de su hijo, sino también contra el comunicador Gustavo Adolfo Infante, a quien tachó de "misógino y vulgar" tras el momento que vivió al aire con sus compañeras Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado.

JM