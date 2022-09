En las últimas horas, el nombre del comunicador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, ha levantado ámpula en redes sociales, porque el comunicador se peleó en plena transmisión del programa “Sale el Sol” durante la sección “Pájaros en el alambre” con sus compañeras de cuadro, las periodistas Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, además, en la discusión también estuvo presente Alex Kaffie.

Cuando estaban pasando una nota del ex de Ninel Conde, Giovanni Medina, a Infante le llegó una información al respecto. Y Kaffie respondió si el personaje en cuestión iba a marcar línea en el programa, pero el periodista consideró que Medina tenía derecho de réplica.

Hubo discrepancia de opiniones, y Gustavo Adolfo armó un entripado porque sus compañeras no opinaron lo mismo que él, estaba tan enojado, que incluso Ana María le pidió que se tranquilizara y resolvieran el malentendido en lo privado, pero sí le hizo ver que siempre se molesta cuando ellas no opinan lo mismo que él.

“Yo respeto tu trabajo y tú deberías de respetar el nuestro porque solo son opiniones. Yo lo he hablado contigo, nada es personal, es un debate y no todos tenemos que opinar igual que tú”, le dijo Ana María.

Gustavo dijo además que lo tenían cansado “las desacreditaciones” de Joanna. “Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa, o que quite a Joanna”, a lo que la periodista le cuestionó que si la estaba amenazando al aire.

Se sube al ring Mayer

Sergio Mayer tuiteó en apoyo a las periodistas “ante los misóginos”, en referencia a Infante, incluso pidió a Olegario Vázquez, directivo del canal Imagen TV que “no permita este tipo de groserías ¡al aire y en horario familiar!” usando el hashtag #TuÚltimaPalabra.

Infante entonces arremetió contra Mayer y lo acusó de que por su culpa había muerto uno de los actores del espectáculo “Solo para mujeres”, que quería deportar a Natalia Subtil, la madre de su nieta, que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un menor de edad para hacer campaña política y le cuestionó además que qué había pasado con las sexoservidoras que le contrataba a los hijos de Martha Sahagún y que qué había pasado de sus relaciones con el narcotraficante “La Barbie”.

Sergio le respondió por Twitter: “Siiii. Acúsame con mi mamá. ¿Qué pasó? ‘Voy hablar con los ejecutivos, o se va Johana o me voy yo’. Verte ahí sentado, regañado, comiendo kk, das lastima, eres cobarde y patético”.

Infante se disculpa con sus compañeras

Esta mañana, Gustavo en “Sale el Sol” se disculpó con sus compañeras Joanna y Ana María. “Yo me calenté, me molesté... cosa de una discusión que debió de haber sido en privado, en oficina... que debió haber sido ante la productora de este programa, o ante Bere nuestra coordinadora de espectáculos, y no frente a ustedes (el público)”.

Además, resaltó: “El espíritu de Imagen Televisión es el del compañerismo y el respeto, tengo muchos años trabajando en esta empresa, ayer me exalté con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro”, dirigiéndose a ellas, les dijo: “discúlpenme por favor, porque vamos a seguir trabajando, somos gente que tenemos muchos años en los medios, no en todos los trabajos tenemos que ser hermanos y llevarnos bien, pero sí tenemos que llevarnos con respeto y con profesionalismo”.