A raíz de que Sergio Mayer hiciera público su apoyo hacia Alexa Parra en la denuncia que la joven interpuso contra su padre, Héctor Parra, por presunto abuso sexual, el exGaribaldi fue señalado de haber hecho uso de sus influencias como diputado federal para entorpecer el proceso del actor.

En septiembre del 2021, Daniela Parra, hija mayor de Héctor, y su abogado denunciaron a Mayer por el delito de tráfico de influencias abriendo así una investigación en su contra que, el día de hoy, ha arrojado resultados a favor del también productor.

De acuerdo con el propio Sergio, la Fiscalía General de la República decretó no ejercer acción penal en su contra y presumió desde los inicios de la acusación se procedió conforme la ley lo indica.

"Desde hace casi un año fui informado de que habían hecho una denuncia en mi contra por tráfico de influencias yo fui el primero en venir aquí a solicitar el expediente para preguntar de que se trataba y siempre di la cara, desde un principio", dijo en un encuentro con los medios.

Jamás estuvo preocupado

Además, declaró que jamás estuvo preocupado por el asunto, ya que no tiene nada que esconder, incluso, su defensa presentó todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia y lograr que los cargos por los que era señalado fueran anulados.

"Aquí tenemos ya el acuerdo del no ejercicio de la acción penal en mi contra, lo cual dice que siempre hable con claridad, que siempre se los he dicho, la verdad me asiste", agregó.

Lo único que lamenta es que el gobierno haya tenido que gastar tiempo y recursos en un caso que, asegura, fue armado únicamente para desviar la atención del público.

"Lo más grave de todo esto es que utilizaron una institución como la Fiscalía para desviar la atención, cuando ellos sabían perfectamente que esto no iba a proceder".

Sergio Mayer tomará acciones legales

Tras desvincularse de las acusaciones, Sergio Mayer reveló que ha decidido tomar acciones legales contra las personas que quisieron dañarlo y contra los medios que lo señalaron como culpable.

"Vamos a tomar las acciones legales hacia las personas que difundieron esto y quienes dieron seguimiento sabiendo que no iba a proceder. Es con todas aquellas personas que afirmaban que Sergio había tenido una participación en el delito de tráfico de influencias, en este caso serán el abogado de Héctor Parra, y por la vía civil en contra de aquellos reporteros que señalaron que Sergio era un sujeto que abusaba de su cargo", dijo el abogado de Mayer, Gabriel Regino.

El exdiputado también aprovechó para hablar sobre el caso Alexa, el cual afirma va por buen camino.

"El caso de Alexa Parra va viento en popa, insisto, la verdad nos asiste, los elementos nos asisten, los hechos nos asisten y aquí está demostrado", finalizó.

