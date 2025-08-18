Sabo Romo terminó escuchando música en el Ferrari de Luis Miguel

En una reciente entrevista con el creador de contenido Javier Paniagua, el músico y productor Sabo Romo reveló una anécdota poco conocida: terminó escuchando mezclas musicales a bordo del Ferrari de Luis Miguel, durante las sesiones de grabación del álbum Bajo el azul de tu misterio de Jaguares. Según contó, coincidieron en un prestigioso estudio de Los Ángeles donde también estaban artistas como Mariah Carey, Sticks y Kenny G.

Romo relató que Luis Miguel se encontraba grabando su tema "Amor, amor, amor" en uno de los estudios del complejo. En los ratos libres, mientras el cantante jugaba videojuegos con Eliseo (amigo en común y figura recurrente en la escena), el Ferrari del "Sol de México" se convertía en una improvisada sala de escucha para evaluar las mezclas. “Nos subíamos al Ferrari, bajábamos la capota y ahí escuchábamos la rola”, compartió entre risas.

La experiencia, sin embargo, no fue perfecta desde el punto de vista técnico. Sabo recordó con humor haberle dicho a Luis Miguel: "Güey, aquí todo está increíble, el mix está increíble, la cantaste como Dios... pero la ecualización de tu ferraco está culerísima". Según contó, los controles de audio del coche estaban todos al máximo, lo que distorsionaba completamente el sonido.

La anécdota, más allá de su carácter curioso, revela el nivel de informalidad y camaradería que a veces ocurre entre músicos de alto perfil. Romo describió a Luis Miguel como alguien "muy profesional", aunque con una personalidad reservada y enfocada, al menos en los contextos en que coincidieron. También elogió al equipo de músicos y colaboradores que lo acompañaban.

La charla fue parte de una entrega del podcast conducido por Javier Paniagua, quien se ha consolidado como una figura relevante dentro del contenido musical en México.

SV