Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 19 al 24 de agosto

Aries

La carta del Ermitaño será tu guía esta semana y te aconseja reflexionar sobre todo lo que estás haciendo en este momento, así como organizar mejor tu tiempo para mantener el éxito en tus manos.

Tu signo suele apresurarse demasiado y eso puede generar más estrés, por lo que es importante aprender a darle tiempo al tiempo.

Confía en tu mentalidad de triunfador y busca dentro de tu intuición las respuestas, sin necesidad de pedir consejos externos. Procura no compartir en exceso tus ideas; es un periodo que requiere paciencia, constancia y discreción en lo laboral.

Tauro

La carta de la Rueda de la Fortuna marca tu semana, indicándote que es tiempo de transformar tu destino para bien.

Mantén pensamientos positivos y ambiciosos, ya que esta energía te impulsa a cerrar ciclos que ya no corresponden a tu vida. Reconoce lo que no era para ti y avanza con determinación: es tu momento de estar en la cima y decidir ser exitoso.

Géminis

Tu carta es El Loco, que te anuncia inicios frescos y nuevas oportunidades sin límites para alcanzar lo que deseas. La clave estará en mantener una actitud positiva y actuar con discreción, ya que esa será la fórmula para tu éxito.

Tu naturaleza cambiante puede llevarte a la indecisión, por lo que deberás trabajar en tu constancia. Se recomienda explorar nuevas direcciones profesionales y abrirte a rumbos que traerán progreso sin dificultad.

Cáncer

La carta de la Torre será tu guía en estos días y anuncia transformaciones profundas que impulsarán tu crecimiento personal.

Este arcano te ayuda a dejar atrás estancamientos que no te permitían avanzar, invitándote a decir “si no se puede, paso” y seguir adelante con tus proyectos. Su enseñanza es construir bases más firmes y aprender de los errores del pasado para no repetirlos.

Leo

Tu carta es El Sol, que anuncia un periodo de brillo y éxito. Es el momento de proponerte metas grandes y dar lo mejor de ti en todo lo que realices. Sin embargo, deberás dejar a un lado el ego y la vanidad, pues solo generan obstáculos en tu camino.

Esta carta, unida a la energía de tu cumpleaños, te inspira a asumir nuevos retos y llevarlos a cabo sin demora, ya que la buena suerte está de tu lado.

Virgo

El Carruaje es tu carta de la semana y simboliza crecimiento profesional. Te invita a no temerle a los cambios y a buscar nuevas rutas que te permitan avanzar.

Este arcano te favorece en el éxito y también te motiva a retomar los estudios o considerar una carrera universitaria, lo que te dará bases más sólidas para progresar. En lo afectivo, recuerda que el amor no se compra: lo ideal es rodearte de personas sinceras y auténticas contigo.

Libra

Tu carta de la semana es el As de Oros, que anuncia crecimiento y estabilidad económica. Es un buen momento para dar pasos importantes como adquirir una propiedad que se convierta en tu patrimonio, lo cual te brindará mayor seguridad.

Este arcano también indica el inicio de una nueva etapa de progreso en tu trabajo o negocio, la cual fluirá sin contratiempos.

Escorpión

El As de Espadas marca tu semana, invitándote a cortar con todo lo negativo que aún te rodea. Es tiempo de abrirte a la abundancia y mantener una mentalidad positiva.

Este arcano anuncia la llegada de una propuesta laboral mejor remunerada, pero al mismo tiempo te aconseja ser prudente con los asuntos familiares. Evita chismes y conflictos, mantente al margen y conserva tu equilibrio.

Sagitario

La carta del Emperador es tu guía en estos días, y te impulsa a salir de tu zona de confort. Es el momento de arriesgarte, buscar nuevas oportunidades de trabajo e idear formas distintas de generar ingresos.

Tu signo disfruta de gastar, pero esta carta te recuerda la importancia de estructurar mejor tus finanzas para crecer y consolidar tu éxito.

Capricornio

El Mago es tu carta de la semana y simboliza madurez y visión a futuro. Este arcano te invita a dejar atrás el pasado y enfocarte en construir desde el presente. La buena fortuna te acompaña para acceder a mejores oportunidades laborales y mayor estabilidad económica.

También señala pagos pendientes en educación y la decisión de retomar estudios, como un curso de idiomas, que fortalecerán tus herramientas para el porvenir.

Acuario

La carta del Juicio se presenta para ti y te impulsa a resolver los pendientes que te rodean. Es el momento de depurar tu vida y alejar a las personas negativas que no aportan nada positivo.

Este arcano recomienda retomar estudios, como un diplomado o una maestría, que serán de gran utilidad para tu desarrollo profesional. En lo laboral, evita comentarios innecesarios y no compartas asuntos personales para mantener un entorno más armónico.

Piscis

El Mundo es tu carta y llega con promesas de expansión y movimiento. Se abren caminos para viajar y vivir nuevas experiencias que marcarán un rumbo distinto en tu vida. Además, esta carta anuncia posibilidades de recibir una propuesta de trabajo desde el extranjero, lo que traerá mayores ingresos.

Si estás en trámites de migración, las condiciones serán favorables. No temas a los cambios ni a los retos, ya que la suerte está de tu lado para concretar tus sueños.

Con información de Mhoni Vidente

MF