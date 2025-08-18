Ante las inquietudes generadas por la preventa de boletos de las Fiestas de Octubre 2025, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ) aclaró que el esquema actual busca ampliar la accesibilidad, garantizar espectáculos de primer nivel y preservar el carácter popular de la feria.

Lejos de limitar la experiencia, la AGEEJ subrayó que gran parte de la programación seguirá siendo gratuita con el boleto general de acceso a la feria . Ejemplo de ello son el Pabellón interactivo Alma del Mundial, presentaciones de artistas emblemáticos como Caifanes y Marco Antonio Muñiz, cinco conciertos adicionales que se revelarán próximamente en el Foro Principal, funciones infantiles durante los fines de semana y conferencias con figuras destacadas del deporte. A esto se suma un esfuerzo social: cada mañana, mil niñas y niños de escuelas y albergues tendrán acceso especial gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Jalisco y el DIF estatal.

Una de las principales novedades es la incorporación de las zonas Oro y Plata, que corresponden a espacios preferentes dentro del Auditorio Benito Juárez. Esta decisión responde al interés de acercar artistas nacionales e internacionales de alto calibre, ofreciendo entradas con costos competitivos frente al mercado, y al mismo tiempo abrir la posibilidad de compra para públicos fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y de estados vecinos.

El público ha mostrado una respuesta positiva a este modelo, con entradas agotadas para espectáculos de Morat, Zoé, Ha*Ash y Enjambre.

Cabe señalar que, para la zona general de gradas, que se incluye de forma gratuita con el boleto de entrada a las Fiestas de Octubre, se contempla un 55% de aforo total, que además este año estarán numerados para comodidad de las personas asistentes . Estos boletos se venderán en las taquillas del evento a partir del 3 octubre, las personas deberán indicar al momento de su compra que desean un boleto para el Foro Principal.

La Agencia destacó que la feria se mantiene fiel a su vocación como una celebración incluyente y de calidad, reafirmando su compromiso de ofrecer propuestas culturales, sociales y deportivas que fortalezcan la identidad jalisciense. Asimismo, recomendó al público informarse únicamente en canales oficiales para evitar confusiones o fraudes.

