Marina de Tavira deslumbra en 'Un tranvía llamado deseo', alista funciones en Guadalajara

La talentosa actriz mexicana Marina de Tavira protagoniza una de las adaptaciones más interesantes y personales del clásico de la puesta en escena de todos los tiempos: "Un tranvía llamado deseo". Bajo la dirección y adaptación del aclamado director teatral Diego del Río, este montaje ha conquistado al público y a la crítica especializada gracias a una propuesta inmersiva que deja atrás la escenografía tradicional, pues centra la experiencia en el cuerpo y la emocionalidad de algunos los personajes más ricos que ha dado el teatro contemporáneo.

Desde su estreno en agosto de 2024, la obra ha desarrollado tres temporadas exitosas en recintos como el Cenart, el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Ahora, esta versión renovada de un clásico universal llegará a Guadalajara, donde los tapatíos podrán disfrutar de la masterclass de Marina de Tavira en uno de sus trabajos más plenos -tanto por la riqueza del personaje como por el talento de Tavira- y que para la misma actriz representa un lugar deseado desde que se inició en este camino de la actuación.

"Llegar a este momento de mi carrera ha sido un lugar muy deseado desde que decidí que quería ser actriz", confiesa Marina de Tavira en entrevista con EL INFORMADOR. "Que se me de este personaje y llevarlo a escena, además de que es un montaje tan especial y lo digo especial por la mirada tan particular de Diego del Río -el director-, que para mí es una de las voces más interesantes de nuestro teatro, de teatro nacional. Es un lugar muy deseado. Las cosas van pasando, los años van sucediéndose y algunas cosas se cumplen, y para mí esto es llegar a un lugar que soñaba. Que soñaba sin poderlo verbalizar todavía, desde que me metí a ser actriz de teatro y estudié 7 años, y estudié a Tennessee Williams. De pronto llega este momento de mi vida que me toca encarnar a este infinito e interminable personaje de Blanche, con esos pozos profundos emocionales, esas contradicciones, esos grises... me siento muy feliz".

El texto original de Un tranvía llamado deseo fue escrito por Tennessee Williams en 1947 y es considerado uno de los pilares del teatro moderno estadounidense, merecedor del Premio Pulitzer de Drama en 1948. La obra explora temas universales como el machismo, la salud mental, la violencia doméstica, la codependencia y la fragilidad emocional, a través del viaje de Blanche DuBois , una mujer atrapada entre sus traumas y la realidad que la rodea. Para Marina de Tavira, darle vida a este personaje ha sido una de las experiencias más gratificantes y demandantes de su trayectoria. En sus palabras, una responsabilidad.

"Me estuve preparando meses antes en cuestión de investigación bibliográfica. Leí muchísimo sobre Tennessee Williams y sus propios tormentos", explica la actriz. "Este personaje es un espejo del autor de alguna manera, entonces me metí en sus propias adicciones, sus propios miedos, dolores, para después encarnarlos y vivirlos en Blanche. Blanche tiene todo como personaje. Tiene contradicciones, picos emocionales, miedos, adiciones, ternura, violencia. Es fantástica, en ese sentido".

Para Marina de Tavira, producciones como esta no son más que el más claro ejemplo de teatro como una fuerza que, más que artística, no es más que una extensión de la vida misma. CORTESÍA/ Conjunto Santander de Artes Escénicas

Una obra inmersiva, única, y profundamente humana

En “Un tranvía llamado deseo”, el elenco está conformado por destacados actores como Rodrigo Virago (Stanley Kowalski), Astrid Mariel Romo (Stella), Ana Clara Castañón, Alejandro Morales, Mónica Jiménez, Andrés Penella, Rodolfo Zurco, y Patricia Vaca. Diego del Río, quien también es educador teatral, dedicó más de un año de ensayos y documentación para construir un enfoque que fuera fiel al texto y al mismo tiempo profundamente contemporáneo, resultando en un lenguaje teatral más íntimo y directo.

Para Marina de Tavira, producciones como esta no son más que el más claro ejemplo de teatro como una fuerza que, más que artística, no es más que una extensión de la vida misma.

"Esta experiencia me reafirma algo en lo que siempre he creído, que el teatro es como la vida. Es una aventura colectiva", dice la actriz. "Se trata de lo que vivimos juntas y juntos. El teatro y de lo que habla es de que somos personas dentro de la colectividad, y a esto apela, a que vayamos juntos y juntas al teatro, por eso no lo vemos en un teléfono, vas con conocidos o te sientas junto a un desconocido, y nos dejamos sentir junto a otras y otros. Entonces a mí ese fenómeno me regresa la esperanza en la humanidad. El teatro está vivo, está sucediendo delante de ti, para ti, y contigo, todo eso al mismo tiempo", finalizó.

“Un tranvía llamado deseo” se presentará los días 20 y 21 de agosto de 2025 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, con funciones a las 20:00 horas. Boletos desde $500 pesos en taquilla y en la página oficial del recinto.

